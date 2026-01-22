Emídio revela como a fé transformou sua vida e sua música

O cantor Emídio compartilha uma virada decisiva em sua trajetória: um encontro espiritual que o resgatou em meio ao vício, à exaustão emocional e à busca por validação no mundo artístico. Mesmo vivendo o auge da carreira, o artista conta que enfrentava um profundo vazio até ser surpreendido por um encontro com Jesus que mudou tudo. "Ele me devolveu minha vida e minha música", afirma Emídio que hoje dedica sua arte a transmitir princípios eternos e seu próprio testemunho de transformação. O artista acredita que Deus está usando a cultura e diferentes gêneros musicais do sertanejo ao trap para alcançar pessoas de forma única. "Minha música agora carrega verdade, cura e propósito. Se Jesus fez na minha vida, pode fazer na vida de todos." Emídio também destaca o papel essencial da AHSA, gravadora que ele descreve como uma família e parte fundamental de sua restituição. Com dois DVDs e diversos clipes produzidos no Brasil e nos EUA, o cantor celebra a nova fase com gratidão e responsabilidade. Seu sonho é claro: "Ver o sertanejo louvando ao Senhor, levando música boa, limpa e cheia de propósito. E, pela graça d’Ele, quero contribuir para isso." - (crédito: Divulgação)

O cantor Emídio compartilha uma virada decisiva em sua trajetória: um encontro espiritual que o resgatou em meio ao vício, à exaustão emocional e à busca por validação no mundo artístico. Mesmo vivendo o auge da carreira, o artista conta que enfrentava um profundo vazio até ser surpreendido por um encontro com Jesus que mudou tudo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

“Ele me devolveu minha vida e minha música”, afirma Emídio que hoje dedica sua arte a transmitir princípios eternos e seu próprio testemunho de transformação.

O artista acredita que Deus está usando a cultura e diferentes gêneros musicais do sertanejo ao trap para alcançar pessoas de forma única. “Minha música agora carrega verdade, cura e propósito. Se Jesus fez na minha vida, pode fazer na vida de todos.”

Emídio também destaca o papel essencial da AHSA, gravadora que ele descreve como uma família e parte fundamental de sua restituição. Com dois DVDs e diversos clipes produzidos no Brasil e nos EUA, o cantor celebra a nova fase com gratidão e responsabilidade.

Seu sonho é claro: “Ver o sertanejo louvando ao Senhor, levando música boa, limpa e cheia de propósito. E, pela graça d’Ele, quero contribuir para isso.”