Ato público liderado por jovens leva fé, música e ação social ao Porto do Recife

O Porto do Recife será palco de uma grande mobilização no próximo dia 23 de janeiro. Com entrada gratuita e expectativa de público superior a 20 mil pessoas, o Ekballo Movement promove um encontro aberto que reúne fé, música e ações sociais, em uma iniciativa liderada majoritariamente por jovens.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Idealizado pelo pastor e influenciador digital Luiz Senna, o Ekballo se consolidou como um movimento cristão conectado às demandas da nova geração, unindo espiritualidade, cuidado emocional e engajamento comunitário. A programação tem início às 19h e promete transformar o espaço em um ambiente de convivência, reflexão e propósito coletivo.

Além dos momentos de oração e reflexão, o evento contará com atrações musicais, ampliando o diálogo com o público jovem e propondo uma experiência que vai além do formato tradicional de encontros religiosos. Os participantes também são convidados a contribuir com 1 quilo de alimento não perecível, que será destinado a famílias em situação de vulnerabilidade e a projetos sociais apoiados pelo movimento.

Juventude como agente de transformação

Com atuação ativa em comunidades, o Ekballo desenvolve ações contínuas de acompanhamento emocional e social, especialmente voltadas a jovens. De acordo com a organização, os projetos têm contribuído para a transformação de realidades, incentivando escolhas mais conscientes e fortalecendo redes de apoio.

Outro ponto que chama atenção é o compromisso com a responsabilidade coletiva. Em sua última conferência, realizada em São Paulo, o evento foi considerado 100% sustentável, sem registro de resíduos deixados no local, segundo dados da Polícia Militar.

Expansão nacional

Após reunir mais de 7 mil jovens na Avenida Paulista, em maio, o Ekballo amplia sua presença no Nordeste com um dos maiores encontros já realizados pelo movimento. Recife passa a integrar o circuito de grandes mobilizações do projeto no país.

Além das ações presenciais, o movimento também mantém a Ekballo School, uma plataforma online dedicada à formação de jovens para atuação em projetos sociais, igrejas e iniciativas humanitárias no Brasil e fora dele.

O encontro no Porto do Recife reforça uma tendência crescente de ocupação de espaços públicos por eventos que unem fé, juventude, música e impacto social, promovendo experiências coletivas e fortalecendo o diálogo cultural nas cidades.