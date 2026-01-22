André Gress revela o processo criativo do Aviões Fantasy 2025

O que acontece antes de a cortina abrir é o ponto de partida do documentário Nos Bastidores da Fantasia – A Criação por Trás da Experiência, dirigido pela Videorama. O filme acompanha o processo de criação do espetáculo Aviões Fantasy 2025 e revela as etapas de concepção, planejamento e execução de uma produção de grande porte no Brasil.

À frente da direção criativa do projeto está André Gress, profissional com trajetória ligada ao teatro musical, à música e ao audiovisual, e responsável por transformar shows ao vivo em narrativas pensadas a partir da experiência do público. O documentário, dirigido pela Videorama, registra como decisões artísticas e estratégicas são construídas antes de o espetáculo chegar ao palco.

Ao longo do filme, o espectador acompanha a construção criativa do Aviões Fantasy 2025, espetáculo protagonizado por Xand Avião, a partir da relação entre direção artística, narrativa do show e identidade do artista. O foco está nos caminhos, escolhas e riscos envolvidos no desenvolvimento de uma experiência ao vivo — da ideia inicial à realização diante de milhares de pessoas.

André Gress assina a direção de montagens como Avenida Q – O Musical da Broadway (2015/2016), A Hora da Estrela – O Musical (2017), Godspell – O Musical da Broadway (2018) e RENT – O Musical da Broadway (2019). Também esteve à frente do musical infantil Paxuá e Paramim e o Novo Planeta Azulinho (2022), idealizado por Carlinhos Brown, além da superprodução ILLUMINARE (2022), com participação do Ballet Bolshoi em Joinville. Em 2022 e 2023, foi o diretor brasileiro responsável por Patrulha Canina – O Musical (Paw Patrol Live).

No documentário, Gress reflete sobre a lógica de criação de espetáculos contemporâneos. “Existe um movimento muito forte na indústria internacional do entretenimento de criação de shows como experiências. Mesmo que essa palavra esteja desgastada, o princípio por trás dela continua absolutamente atual”, afirma.

Segundo o diretor criativo, o vínculo emocional com o público é central no processo. “A verdadeira experiência nasce quando o espetáculo cria memória afetiva. E memória afetiva só se constrói através da emoção.” Para ele, emocionar não se limita a um único sentimento. “Pode ser euforia, surpresa, nostalgia, impacto ou identificação. É provocar algo real.”

O filme também evidencia o cuidado por trás de cada escolha feita em cena. “Nada acontece por acaso. Cada momento do show é pensado para gerar uma sensação específica: posicionar um artista, transformar uma imagem, resgatar uma história ou criar um novo vínculo emocional com o público”, diz Gress.