Caio Nunez se une a Rashid em novo single 'Reticências'

Lançado nesta quinta-feira, 22 de janeiro, em todas as plataformas de streaming, “Reticências” marca o encontro entre Caio Nunez e Rashid em uma colaboração que reforça a sintonia artística entre os dois. Esta é a segunda parceria da dupla, que já havia trabalhado junta anteriormente.

A canção nasceu a partir de uma melodia de guitarra que ficou dias na mente de Caio Nunez até se transformar em letra e conceito. A metáfora das reticências atravessa toda a composição, sugerindo ideias de continuidade, pausa e renovação dos sentimentos. “Pensei nessa metáfora de reticências como um sentimento que se renova, sugerindo que sempre há algo a mais pra ser vivido ou sentido, diferente de um ponto final”, explica Caio.

“Reticências” chega como porta de entrada para o primeiro álbum de estúdio de Caio Nunez, “Nada Fica Fora do Lugar”, previsto para ser lançado ainda este ano e composto por nove faixas. A escolha da música como primeiro single carrega um significado especial.

“Foi a música que me fez dar o pontapé inicial na ideia de gravar um disco. Depois de quatro anos sem lançar músicas, o título traz esse duplo sentido de pausa e continuidade. Esse hiato foi um tempo de maturação de um trabalho que, internamente, nunca parou”, conta o artista.

Sobre a parceria com Rashid, Caio destaca a troca criativa entre os dois: “‘Reticências’ é nossa segunda colaboração. Criar com o Rashid é sempre uma aula de sensibilidade e generosidade. Ele somou perfeitamente para concluir a ideia inicial do som”.

Compositor, cantor e guitarrista, Caio Nunez cresceu em Irajá, no subúrbio do Rio de Janeiro, em um ambiente profundamente musical. Em 2016, lançou o EP “Akinauê”, citado pela Folha de S.Paulo como um dos discos notáveis do ano. Desde então, construiu uma trajetória que transita entre música, audiovisual e teatro, além de se destacar como compositor para artistas como Liniker, Rashid, Thais Macedo, Késia, Yoún, Lucas e Orelha.

