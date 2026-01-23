Jorge Vercillo anuncia turnê de shows no Canadá

O cantor e compositor Jorge Vercillo anunciou uma turnê pelo Canadá em fevereiro. A série de apresentações foi preparada especialmente para o público local e passará por três cidades.

Os shows acontecem no dia 11 de fevereiro, em Montreal, 12 de fevereiro, em Ottawa, e 14 de fevereiro, em Toronto. O repertório percorre diferentes fases da carreira do artista.

Além de hits como “Que Nem Maré”, “Homem-Aranha”, “Monalisa”, “Final Feliz”, “Ciclo” e “Ela Une Todas as Coisas”, o show também revisita canções mais recentes, como “Endereço” e “Só Quem Ama”.

Ao longo de sua trajetória, Jorge Vercillo lançou mais de 12 álbuns, teve mais de 20 músicas incluídas em trilhas sonoras de novelas e foi indicado ao Grammy Latino. Com mais de 1 bilhão de streams nas plataformas digitais, segue com agenda ativa no Brasil e no exterior.

