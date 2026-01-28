Atriz Joana Cabral se inspira em Fernanda Torres na carreira artística: "Serei a segunda brasileira a ganhar o Oscar" - (crédito: Divulgação)

Além de modelo, Joana Cabral é atriz. A jovem fez curso no teatro Bibi Ferreira. Ela se inspira em Fernanda Torres e quer ir longe na carreira artística. "Sonho alto. A gente tem que sonhar e correr atrás. Mesmo que não aconteça. Você pelo menos chegou na metade do caminho e a metade já é boa. Por isso digo que serei a segunda brasileira a ganhar o Oscar", diz.

Joana rasgou elogios à filha de Fernanda Montenegro. Ela é completamente inspiradora. Conhecida com seus papéis icônicos na tv. Já ganhou diversos prêmios e tem uma carreira de destaque no mundo. Fora que é uma escritora e roteirista sensacional. A inspiração artística é subjetiva, mas pode ser baseada em minha vivência pessoal, influências externas e necessidade de expressão", conta.

Agora a modelo e atriz vai estrear uma nova peça. "Fiz curso no Bibi Ferreira com o maravilhoso Tchesco, com quem aprendi e ainda aprendo muito. A próxima peça é surpresa! Ainda não posso divulgar. Mas, vai ser incrível", adianta.

O ator, diretor e produtor, Luiggi Francesco, conhecido como Tchesco, falou sobre Joana. "Além de ser uma pessoa linda e talentosa, ela buscou se aperfeiçoar e junto com sua assessora de imprensa Vanessa Haddad. Ela buscou no palco do Bibi Ferreira aperfeiçoar o seu talento comigo, onde com a determinação de se aprimorar busca a todo momento, se atentar a cada palavra de gestos do seu preparador.

Obviamente, não querendo perder a oportunidade de estrear na comédia Buteco de Mulheres, uma comédia que retrata um encontro de mulheres, pois a atriz Juju Cabral, em breve, estará nos palcos e nas telinhas. Aguardem, tem muito talento pra ser aplaudida e reconhecida", comenta.