Victor Lou leva novamente o Bloco do Tubarão ao Carnaval do Rio em 2026

O Bloco do Tubarão confirmou sua edição de Carnaval 2026 no Rio de Janeiro, atendendo aos pedidos dos fãs por mais um capítulo da festa idealizada por Victor Lou, em mais um de seus projetos autorais e consistentes da cena eletrônica brasileira.

O evento acontece no dia 15 de fevereiro, a partir das 23h, no D-Edge Rio, reunindo público, estética e curadoria musical em sintonia com o Carnaval, mas (muito!) fora do óbvio.

Após a estreia bem-sucedida, o Bloco do Tubarão volta ao Rio com sua proposta: criar um espaço onde a música eletrônica é a única protagonista em um período tradicionalmente dominado por outras sonoridades.

A proposta fortalece uma cena e um público que compartilham referências, linguagem e forma de viver a pista. Para Lou, levar o projeto novamente ao Rio durante o Carnaval tem um significado especial.

“Levar o Bloco do Tubarão pro Rio de Janeiro mais uma vez, e durante o maior Carnaval do Brasil, é sempre muito foda, porque a gente vai fazer o som que gosta, com a nossa galera, do nosso jeito, e tudo isso durante uma época em que outras sonoridades tão mais em foco, então, é sempre uma alegria poder levar esse evento adiante”, afirma o artista.

Além de Victor Lou como atração principal, o line-up da edição 2026 conta com Brisotti, Flux Zone, Sterium e Viot, nomes que dialogam diretamente com a sonoridade do projeto e reforçam o caráter de curadoria do evento.

Os ingressos estão disponíveis em diferentes modalidades, incluindo individual, combos para 2, 3 ou 4 pessoas com desconto progressivo e a categoria especial Fantasia, com quantidade limitada e válida exclusivamente para quem comparecer caracterizado no dia do evento. Todos os ingressos são nominais, e a abertura de vendas acontece em 21 de janeiro.

O Bloco do Tubarão é e sempre será um ponto de encontro para quem escolhe viver o Carnaval sob outra perspectiva: com música eletrônica, do jeito que Lou gosta, ao lado de quem gosta dele.