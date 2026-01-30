Ex-Chiquititas, Julia Olliver transforma mudança pessoal em novo capítulo da carreira

Conhecida do grande público desde a infância, quando interpretou a personagem Pata em Chiquititas, Julia Olliver vive hoje um momento bem diferente daquele que a apresentou ao Brasil. Aos poucos, longe dos estúdios, ela construiu uma nova relação com o próprio corpo, com a saúde e com a forma de se comunicar nas redes sociais. Essa virada acabou se refletindo também em sua trajetória profissional.

A mudança começou de forma íntima. Julia passou por um processo de emagrecimento, reeducação de hábitos e reorganização da rotina, que incluiu treinos, cuidados com a alimentação e o início da faculdade de Nutrição. Sem planejamento estratégico, ela começou a dividir esse cotidiano com quem a acompanhava online. O resultado foi uma troca natural de audiência e o surgimento de uma nova comunidade interessada em bem-estar, força e qualidade de vida.

“Não foi uma mudança só estética. Mudou minha cabeça, minha rotina e até a forma como eu me posiciono”, conta Julia. “A marca nasceu depois disso tudo, como um reflexo do que eu já estava vivendo.”

A primeira coleção de moda fitness segue essa lógica pessoal. As peças carregam escolhas que têm relação direta com o estilo da influenciadora, como tops e macacões de frente única, pensados para quem gosta de treinos focados em membros superiores. O foco está no conforto e na mobilidade, com tecidos que se adaptam ao corpo real e acompanham diferentes tipos de treino.

Desde o início, o projeto vem sendo construído em diálogo direto com o público. Sugestões sobre modelagem, tamanhos e novos produtos são frequentes e ajudam a guiar os próximos passos da marca. Hoje, as peças estão disponíveis do P ao G, e a ampliação da grade já está nos planos, atendendo a pedidos recorrentes das seguidoras.

Embora o lançamento tenha acontecido em dezembro, a marca ganhou projeção recentemente após Julia publicar um vídeo bem-humorado nas redes sociais, no qual apresenta o projeto de forma espontânea. O conteúdo ultrapassou 1 milhão de visualizações e atraiu novos olhares para a iniciativa.

Outro ponto que chama atenção é o cuidado nos detalhes. Os pedidos chegam com bilhetes escritos à mão e pequenos brindes, reforçando a proposta de proximidade em um mercado cada vez mais impessoal.

Para os próximos meses, Julia planeja ampliar o portfólio, com novas peças femininas e uma linha masculina desenvolvida ao lado do namorado, que também é sócio do negócio. A ideia é que a marca acompanhe sua própria evolução e não fique restrita apenas ao universo fitness.