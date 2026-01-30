CARNAKVSH leva música eletrônica às ruas no tradicional Carnaval mineiro

Maior carnaval eletrônico gratuito do mundo, o CARNAKVSH projeta público acima de 200 mil pessoas em 2026. O trio acontece no dia 8 de fevereiro e marca a quarta edição do evento idealizado por KVSH, que volta a ocupar as ruas de Belo Horizonte durante o Carnaval mineiro.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Consolidado como o maior carnaval eletrônico gratuito do mundo, o CARNAKVSH retorna à capital mineira mantendo o formato democrático e o protagonismo da música eletrônica no Carnaval de rua. A expectativa é superar o público das edições anteriores e reforçar o evento como um dos maiores blocos da cidade.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A concentração do bloco está marcada para 15h, na Avenida Getúlio Vargas com a Rua Rio Grande do Norte, no sentido Praça da Savassi. A saída do trio elétrico acontece às 16h, seguindo pela Avenida Cristóvão Colombo em direção à Praça da Liberdade, com encerramento previsto para 21h, na esquina com a Rua Alagoas. O percurso totaliza cerca de cinco horas de festa, reunindo foliões em um dos eixos mais tradicionais de Belo Horizonte.

“Se alguém me dissesse, há quatro anos, que eu estaria realizando o maior bloco autoral de música eletrônica do Carnaval brasileiro, eu acharia que essa pessoa estivesse louca. Hoje, o CarnaKVSH já pode-se dizer que é tão importante para a minha vida quanto o próprio KVSH”, afirma Luciano Ferreira, o KVSH.

Nascido em Belo Horizonte, Luciano Ferreira mantém a cidade como eixo central de sua trajetória artística. Com mais de meio bilhão de plays e quase 3 milhões de ouvintes mensais nas plataformas digitais, o DJ e produtor é responsável por sucessos como “Be Someone”, “Me Gusta”, “Be My Lover”, “Sede Pra Te Ver”, “Cante Por Nós”, “Can’t Get Over You” e “Sicko Drop”.

Desde a estreia, em 2023, o CARNAKVSH apresenta crescimento consistente de público. A primeira edição reuniu cerca de 50 mil pessoas, número que saltou para 150 mil em 2024 e se repetiu em 2025, quando o bloco atingiu seu maior público até então. Para 2026, a projeção de mais de 200 mil foliões reforça o evento como um dos maiores do Carnaval de rua de Belo Horizonte.

“É um projeto que tem uma história muito parecida com a da minha carreira. Nasceu um pouco desacreditado, feito da forma que era possível, com poucos recursos, mas cresceu de maneira orgânica, abraçado pela cidade. Hoje, ele se transforma em algo que já é intrínseco a Belo Horizonte. Acho que já podemos dizer que o Carnaval de BH não é completo sem o CarnaKVSH”, completa o artista.

KVSH adianta que a próxima edição será a maior da história. “Teremos um trio ainda melhor, mais ativações, um som mais potente e uma organização impecável. Eu e meu time estamos há mais de sete meses completamente imersos nessa missão de entregar a melhor experiência possível para uma cidade que me deu tanto ao longo dos anos. Mal posso esperar para ver todo mundo no domingo, dia 8 de fevereiro, no CarnaKVSH Belo Horizonte 2026.”

No CARNAKVSH, essa conexão com o público local se traduz em um projeto que une Carnaval, música eletrônica e impacto cultural no espaço urbano. Fenômeno de mídia e de adesão popular, o bloco se tornou parada obrigatória tanto para quem já vive a cena eletrônica quanto para quem está chegando agora. Democrático, alegre e gratuito, é um evento criado para ampliar o acesso à cultura.