Influenciador Beto Ribeiro divulga novidade para fãs de true crime

Beto Ribeiro se consolidou como o “mestre do true crime” no país, transformando a busca pela verdade em uma arte profunda. Em seu canal no YouTube, onde milhões de seguidores acompanham avidamente seus vídeos, ele explora o comportamento humano e casos reais que marcaram época.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Na última live, que foi ao ar na tarde de ontem, ele divulgou uma novidade da Happy Store, que vai acelerar o pulso de quem, assim como ele, gosta de decifrar o indecifrável: a abertura do primeiro True Crime Club do Brasil.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O true crime deixou de ser um nicho para se tornar um fenômeno cultural e econômico. Nas últimas décadas ganhou vida nova no streaming, documentários e nos livros, onde o jornalismo se funde ao suspense para decifrar os abismos escuros da alma humana.

Um estudo inédito lançado pela Edison Research mostrou que os podcasts de true crime movimentaram globalmente 3 bilhões de dólares somente em 2024.

A força desse mercado também dominou o mundo editorial com um aumento de 25% nas vendas de livros de não ficção criminal e suspense psicológico nos últimos dois anos, especialmente entre o público feminino.

Em solo brasileiro, o true crime não apenas cresce; ele floresce exponencialmente, consolidando o país como a maior potência consumidora do gênero em toda América Latina.

Pensado para essa legião de fãs, o primeiro True Crime Club do Brasil é mais do que um serviço, é um portal inédito onde os assinantes recebem mensalmente, em casa, uma caixa temática que convida à ação.

A missão é levar o assinante para uma experiência imersiva e surpreendente, desde o primeiro momento, quando é orientado a usar as luvas (enviada em cada embalagem) para desvendar o mistério da caixa. Dentro, um universo de conteúdo exclusivo e itens colecionáveis aguarda uma investigação minuciosa.

Chegou o momento de deixar de ser apenas um espectador para se tornar parte integral deste universo enigmático e que desperta tanto interesse. Faça sua assinatura e entre na elite do true crime brasileiro: www.truecrime.club