Resumo BBB 26: festa tem Ana Paula barrada, Jonas desprezando Maxiane após beijo e barraco

A noite da última quarta-feira (4) foi marcada por tensão, estratégia e desabafos durante a Festa do Líder no “BBB 26”.

Maxiane colocou em prática o "Barrado no Baile" e vetou Ana Paula da comemoração, decisão que reacendeu o embate entre as duas rivais.

A Líder determinou que Ana Paula enfrentasse um desafio fora da festa: pintar uma imagem gigante dela própria para tentar retornar ao evento. O anúncio do veto veio acompanhado de provocações.

“Já que é colônia de férias e ela não gosta de colônia de férias porque ninguém pode ter um minutinho só para cantar, sorrir e viver, então vai lá fazer o desafio”, disparou Maxiane.

Ana Paula reagiu com ironia à decisão. “O Líder tem que indicar uma pessoa para sair e aí eu volto do Paredão e não posso ter o direito de me comunicar com a grande Líder”, debochou.

No entanto, a jornalista optou por não cumprir a tarefa. Alegando dores nas costas, consequência do Castigo do Monstro recebido durante a semana, Ana Paula decidiu dormir. Ela só retornou à casa na manhã desta quinta-feira (5), sem participar da festa.

Beijo entre Maxiane e Jonas agita a festa

Mesmo após declarar guerra contra Ana Paula, Maxiane voltou a se envolver com Jonas durante a comemoração. Os dois se beijaram e o brother elogiou a postura da sister no embate com a jornalista.

“Quando você tava falando [pra Ana Paula], parecia que eu tava falando junto. O sentimento que eu senti parecia que eu tava falando junto!”, comentou Jonas.

Apesar da aproximação, ele deixou claro que Maxiane ainda não é sua prioridade no jogo.

“Não é isso aí, não. Só quero dizer que não é porque a gente tá se beijando de novo, que a Sarah vai deixar de ser a prioridade. Tem que acontecer coisas a mais, tem que se conhecer melhor”, afirmou.

Sarah teoriza sobre Paredão falso

Durante a festa, Sarah Andrade voltou a levantar a teoria de que Brigido pode retornar ao jogo por meio de um suposto Paredão falso. A sister comentou o assunto em dois momentos diferentes da comemoração, reforçando sua desconfiança sobre a eliminação.

Juliano cai no choro após provocações

Outro momento marcante da noite foi o desabafo de Juliano Floss, que caiu no choro durante uma conversa com Leandro.

O brother relatou ter se sentido incomodado ao perceber que rivais formaram uma roda para criticá-lo durante a festa.

Segundo Juliano, os comentários envolviam acusações de que ele estaria dançando para aparecer para as câmeras.

“É o único momento que eu vou pro além, tava bebendo, tava curtindo. Aí esse tipo de gente [Jonas], no único momento que eu não tô pensando nessas pessoas, vejo juntar em um roda para falar que eu tava fazendo tudo para a câmera, que eu era biscoiteiro. Eu tava querendo soltar essa energia”, desabafou.