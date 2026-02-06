Dillyene explica por que a sua pele nunca tira férias da skincare e dá dicas de sua rotina do dia - (crédito: Divulgação)

Dillyene abriu o jogo sobre os cuidados com a aparência e afirmou que o verdadeiro segredo da beleza está longe de fórmulas milagrosas ou tendências passageiras.

Para ela, o que faz diferença de verdade é a constância. “Se existe um luxo que não se compra, mas se constrói todos os dias, ele atende pelo nome de constância”, declarou.

Segundo a influenciadora, o cuidado com a pele reflete a mesma lógica que aplica à própria carreira: escolhas diárias, disciplina silenciosa e compromisso com o processo. “A minha pele, assim como a minha carreira, é resultado de decisões tomadas todos os dias. É um ritual que começa muito antes do primeiro espelho da manhã e só termina quando a luz do quarto se apaga”, afirmou.

Dillyene reforçou que skincare vai além da vaidade. “Durante anos, aprendi que cuidar da pele não é sobre aparência. É sobre respeito. Respeito ao seu tempo, ao seu corpo e à sua história”, disse. Em seguida, ela compartilhou as etapas que, segundo ela, sustentam o seu glow natural, sem filtros, apenas fundamentos.

Limpeza: o começo de tudo

Para Dillyene, nenhuma rotina funciona sem uma boa limpeza. Ela aposta em um cleanser suave, capaz de remover impurezas e oleosidade sem agredir a pele. “Não é sobre repuxar, é sobre frescor”, explica. A dica é simples, mas essencial: massagear o produto no rosto por pelo menos 60 segundos.

Tonificação: o equilíbrio silencioso

O tônico entra como um passo de preparação. Ele ajuda a equilibrar o pH, acalmar a pele e potencializar os próximos produtos. “Elegância também é suavidade”, pontua, destacando a preferência por fórmulas hidratantes e calmantes.

Sérum: o coração da estratégia

É aqui que a rotina ganha inteligência. Pela manhã, vitamina C para iluminar e proteger. O ácido hialurônico garante hidratação e viço. À noite, entram ativos como retinol ou peptídeos, focados na renovação da pele. “Poucas gotas e toques leves. Pele é seda, não papel”, aconselha.

Máscara: tratamento de manutenção

Ao contrário do que muitos pensam, máscaras não são apenas soluções de emergência. Dillyene as vê como manutenção de alto nível, usadas duas a três vezes por semana, de acordo com a necessidade da pele. “É quando o tempo desacelera e a pele responde”, define.

Hidratante: a assinatura final

Responsável por selar todos os ativos, o creme hidratante garante conforto, proteção e viço. A aplicação, segundo ela, também importa: movimentos suaves, do centro do rosto para fora, sempre respeitando a pele.

Protetor solar: o verdadeiro anti-idade

Se tivesse que escolher apenas um produto, Dillyene não hesita: o protetor solar. “O sol é sofisticado e poderoso, mas implacável com a pele. O protetor é o seu guarda-costas diário, faça chuva ou faça sol”, reforça.

Por fim, ela lembra que o autocuidado não termina no espelho. “A skincare continua na água que você bebe, no sono que você respeita, na comida que escolhe e na forma como fala consigo mesma”, afirma.

Para Dillyene, transformar esse ritual em hábito muda mais do que a pele. “Ela passa a contar uma nova história: a sua”, finaliza.