'Carnaval Selvagem' desembarca na Cidade Maravilhosa com proposta multi gênero

A Selvagem, hub brasileiro de cultura e experiências, anuncia mais uma edição do ‘Carnaval Selvagem’, evento que há mais de uma década ocupa as ruas do Rio de Janeiro com uma proposta cultural plural e profundamente conectada à cidade. Em 2026, a festa será realizada no coração do Centro, na Praça Marechal da Âncora, no dia 14 de fevereiro, das 16h às 4h, reunindo mais de 10 mil pessoas em um evento que percorre música, ocupação urbana e liberdade cultural.

O ‘Carnaval Selvagem’ faz questão de ser espaço de diversidade e descobertas musicais que venceu os intervalos de gerações e que mantém a pluralidade e a constante transformação. Curiosa por natureza, a Selvagem explora, questiona e reinventa — com irreverência nas palavras, firmeza na autoridade e humildade no desejo genuíno de aprender e evoluir. Seu papel é articular relevância, construir valor com autenticidade e criar experiências que permanecem.

“A Selvagem construiu um público muito forte e fiel, com anos de carnaval no Rio e se consolidando como a possível primeira grande festa de dance music com brasilidades do carnaval carioca, o público se fidelizou pela essência ultra brasileira de ocupar o carnaval mas com mais misturas sonoras”, diz Daniel Ramos, diretor de marketing da marca.

A curadoria musical da edição de 2026 do ‘Carnaval Selvagem’ traduz esse espírito com Trepanado, alter ego de Augusto Olivani, fundador e comandante da festa Selvagem e do selo Selva Discos. Pesquisador incansável e reconhecido como um legítimo DJ de festa, Trepanado retorna ao Brasil após três anos vivendo na França, trazendo na bagagem uma pesquisa ainda mais profunda e refinada.

“A Selvagem é regida pelo Augusto, que é um pesquisador musical assíduo e que nunca cansa de apresentar ou reapresentar ao público a complexidade da música brasileira misturada com clássicos atemporais. Quando o assunto é música a Selvagem criou seu próprio selo, a Selva Discos, para poder lançar artistas brasileiros”.

Com mais de 20 anos de carreira, Trepanado construiu uma trajetória sólida no Brasil e no exterior, passando por festivais como Rock in Rio, Time Warp e Dekmantel, além de apresentações na América do Sul, Estados Unidos e Europa, em palcos icônicos como Nuits Sonores (França), Sub Club (Glasgow), LuxFrágil (Lisboa), Concrete (Paris) e Le Sucre (Lyon).

Além das pistas, Trepanado também atua como curador e preservador da música brasileira. Em 2019, assinou a coletânea Street Soul Brasil, lançada pelo selo nova-iorquino Hello Sailor, hoje esgotada, e é responsável por importantes reedições de nomes fundamentais como Fernando Falcão e da dupla Robson Jorge & Lincoln Olivetti, pela Selva Discos.

O line-up do Selvagem Carnaval 2026 leva ao Rio de Janeiro Deekapz, Clementaum e o encontro Leo Janeiro b2b Nepal, reforçando o compromisso da Selvagem com diversidade estética, qualidade musical e descoberta. Além de Tati Quebra Barraco, que foi anunciada como uma das grandes estrelas da festa.

“Nossos eventos como o carnaval estão indo para um lugar de um mini festival, nossa frente de merchs vai crescer muito mais, aguardem lançamentos da selva Discos em breve e muito mais eventos ao longo do ano. Além disso, criamos o Selva clube, um clube de experiências para a nossa comunidade que vai ter benefícios exclusivos como acessos a eventos privados, peças especiais e até jantares, a Selvagem nunca foi só uma festa, somos uma plataforma de cultura e para 2026 vamos nos apresentar em diversas roupagens para o público”.

O propósito da Selvagem é criar pontes entre marcas e pessoas, entre ideias e ações, entre diferentes formas de viver e entender a cultura.