Como o Camarote Rio Praia se prepara para o Carnaval 2026 nos bastidores da Sapucaí

A poucas semanas do início do Carnaval 2026, a rotina nos bastidores da Sapucaí já está em ritmo acelerado. Enquanto o público acompanha ensaios técnicos e a cidade entra oficialmente no clima da folia, espaços VIP ajustam detalhes que vão muito além da programação dos desfiles. No Camarote Rio Praia, a preparação envolve meses de planejamento, testes operacionais e decisões que definem a experiência do público durante todos os dias de Carnaval.

Pela primeira vez, o camarote amplia sua atuação para além das noites de desfile e abre as portas também durante os Ensaios Técnicos da Sapucaí, nos dias 6, 7 e 8 de fevereiro. A proposta é acompanhar o movimento crescente do público nesses dias, que deixaram de ser apenas testes das escolas para se tornarem eventos concorridos. A operação inclui programação musical, recepção de convidados e uma estrutura completa já em funcionamento antes da abertura oficial do Carnaval.

Segundo o promoter Alan Victor, responsável pela curadoria da lista VIP e pela articulação com imprensa, artistas e convidados, a mudança reflete um novo comportamento do público. “O ensaio técnico deixou de ser só teste. Hoje ele é espetáculo, é encontro, é experiência e o camarote precisava estar ali desde o início”, afirma.

Entre as novidades da edição 2026 está o projeto Rodas de Samba, que acontece todas as noites dentro do Camarote Rio Praia. A ideia é trazer para o espaço um clima mais próximo das rodas tradicionais, com foco na música e na convivência. “A proposta é resgatar a essência do samba e criar um ambiente mais próximo das origens do gênero, mesmo dentro da estrutura da Sapucaí”, explica Alan.

A programação musical do palco principal foi pensada para acompanhar a energia da avenida, com artistas ligados ao samba e ao pagode, como Xande de Pilares, Thiago Martins, Arlindinho, Pixote, Tiee e Thiago Soares. No Desfile das Campeãs, o encerramento fica por conta de Belo. “A música é o fio condutor da experiência. Ela conecta o público à emoção do Carnaval do início ao último refrão”, diz o promoter.

Outro momento previsto para marcar a edição deste ano é a participação do Cordão da Bola Preta no Sábado das Campeãs. Após o último desfile, o bloco segue para dentro do camarote, em um movimento que prolonga o clima de Carnaval até os minutos finais da festa. “É um encontro simbólico. Representa o encerramento do Carnaval de forma clássica e popular”, comenta.

Com expectativa de receber milhares de pessoas ao longo da temporada, o Camarote Rio Praia opera com uma equipe dedicada desde o pré-Carnaval até o fim do calendário oficial. A preparação inclui ajustes de fluxo, segurança, hospitalidade e curadoria de convidados, em sintonia com o crescimento do Carnaval do Rio como evento que atrai turistas, artistas e profissionais do entretenimento de diferentes partes do país e do mundo.

Enquanto a avenida aguarda o acender das luzes e o primeiro samba-enredo, nos bastidores o trabalho já acontece a pleno vapor. É ali, longe dos flashes, que o Carnaval começa a ser construído.