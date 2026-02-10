Miss Bela do São Paulo, Joana Cabral, lista acessórios para compor o visual de Carnaval - (crédito: Divulgação)

Montar um look de carnaval não exige, necessariamente, investir em fantasias prontas. A proposta é olhar para o próprio guarda-roupa com criatividade e ousadia.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

"Use aquele jeans velho e adapte rendas, plumas e muito brilho". A dica é da influenciadora de moda e Miss Bela São Paulo, Joana Cabral, que compartilha sugestões de acessórios capazes de transformar peças do cotidiano em produções cheias de espírito carnavalesco.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Entre os itens mais versáteis estão as meias. Modelos arrastão ou coloridos funcionam como complemento estratégico para elevar o visual. Além de adicionarem personalidade, permitem customizações criativas, com aplicação de brilhos e enfeites variados, como lantejolas transparentes ou multicoloridas.

Chapéus e bonés também ganham protagonismo durante a folia. Com o calor intenso, longas horas de festa e a necessidade de conforto, esses acessórios unem funcionalidade e estilo.

Eles podem ser reinventados com fios de paetê, cetim, franjas, glitter, strass e outros tipos de brilho, resultando em um visual maximalista, impactante e democrático, que conversa com diferentes gostos e propostas.

As saias de tule aparecem como aposta certeira para quem busca praticidade sem abrir mão do efeito visual. Leves, coloridas e extremamente adaptáveis, surgem em versões assimétricas, curtas ou longas.

Funcionam bem combinadas com tops, bodies, camisetas ou T-shirts customizadas, podendo receber aplicações de rendas, plumas e outros detalhes criativos.

Na escolha dos sapatos, o conforto deve guiar a decisão. Tênis são ideais para bloquinhos de rua e podem ser customizados com glitter ou lantejolas.

Modelos brancos ganham nova cara com cadarços coloridos, enquanto os All Stars em tons vibrantes também entram como opção certeira. Já para quem vai curtir a festa em camarotes, a sugestão é apostar em saltos bem altos para completar a produção com impacto.

Os acessórios para cabelo ajudam a reforçar uma estética tropical e divertida. Flores, penas e strass podem ser aplicados em penteados, tiaras ou grampos. A customização pode ser feita em casa, com cola quente, garantindo um resultado criativo, exclusivo e cheio de personalidade.

Óculos decorados também entram no clima da folia. Tanto os de sol quanto os de lente transparente podem ser transformados com aplicações de strass, pérolas e lantejolas, adicionando charme imediato ao look.

“Use vários acessórios para compor os looks! Afinal, é carnaval. É época de ousar e se quiser, exagere!!”.