Em novo papel na TV, Caroline Dallarosa assume personagem em novela da Record e amplia registro dramático

No ar na Record TV com “Amor em Ruínas”, Caroline Dallarosa abre um novo capítulo em sua trajetória artística e amplia o alcance de sua presença na televisão. Na produção, escrita por Cristiane Cardoso e dirigida por Alexandre Avancini, ela interpreta Ayelet, personagem inserida em uma narrativa marcada por conflitos humanos, dilemas de fé e interesses ocultos, integrando o universo das produções bíblicas da emissora.

Essa fase, no entanto, não se limita às gravações. Em paralelo à estreia na nova casa, a atriz também apresenta ao público um projeto pessoal que amplia sua atuação para além das telas: o lançamento do primeiro livro, o romance “De Coração”.

A obra acompanha Anne, Henri e Sebastian em uma história que investiga a possibilidade de um amor idealizado, mas ainda assim concreto, em meio à pressa do cotidiano. A narrativa se desenvolve por meio de cartas anônimas que aproximam os protagonistas e acrescentam um tom de mistério e delicadeza ao enredo, marcando sua estreia na literatura e revelando uma nova faceta criativa.

O momento atual, então, não surge como uma ruptura, mas como desdobramento de um percurso que só vem se consolidando. No cinema, integrou o elenco do longa “Tá Escrito”, sucesso de bilheteria que repetiu o bom desempenho no streaming, tornando-se o título mais assistido na semana de estreia sob demanda na plataforma.

Foi, porém, na televisão que a atriz conquistou de pronto enorme repercussão do público. Ao interpretar Anjinha em “Malhação: Sonhos”, deu vida a uma das personagens mais queridas da temporada. Na sequência, participou da novela “Além da Ilusão”, como Arminda, e, mais recentemente, fez uma participação especial em “Garota do Momento”, interpretando Camila.

A personagem movimentou as redes sociais e rapidamente caiu nas graças dos telespectadores, reforçando sua presença constante em produções de destaque e preparando o terreno para essa nova etapa que agora se pluraliza entre a televisão e a literatura.

Sobre o atual momento, a atriz comenta: “Eu sinto que estou vivendo uma fase bastante malabarista da carreira. Um dia estou em uma trama de outro século cheia de conflitos profundos, em outro, há pouco tempo, estava focada em um romance permeado por suspense e cartas de amor para personagens que eu mesma criei. É uma mistura de épocas, estilos e emoções que, de algum jeito, faz muito sentido para mim. Sempre quis contar histórias de todas as formas possíveis, então me sinto muito realizada. Está sendo intenso, divertido e um pouco corrido, já que sigo trabalhando com muita constância também com publicidades e também estou terminando minha faculdade de Arqueologia, de todo modo, é aquele tipo de caos que vem acompanhado de gratidão e muita vontade de continuar explorando novos caminhos!”, conclui.