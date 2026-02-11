Clovis Pinho lança "Plano Perfeito" com participação surpresa da Bispa Sonia Hernandes



O cantor e compositor Clovis Pinho apresenta o single “Plano Perfeito”, uma canção profunda e impactante que resgata a essência do evangelho ao destacar o sacrifício de Jesus Cristo como fundamento absoluto da fé cristã.

A faixa é uma regravação de uma canção composta e registrada anos atrás durante sua trajetória com o Renascer Praise.

A nova versão ganhou ainda mais força emocional ao contar com a participação surpresa da Bispa Sonia Hernandes, que aparece no meio da música trazendo uma ministração direta e pastoral.

O momento, registrado durante a gravação na Expo Cristã, foi marcado por forte comoção: Clovis se emociona ao ouvir a bispa declarar palavras sobre sua vida, tornando a interpretação ainda mais verdadeira e intensa.

Com letra direta, bíblica e carregada de significado, “Plano Perfeito” convida o público à reflexão sobre a total dependência de Cristo e o verdadeiro sentido da redenção. A canção reforça que toda esperança, perdão e nova vida só são possíveis por meio de Jesus, afastando qualquer tentativa de uma fé superficial ou desconectada da cruz.

A presença da Bispa Sonia Hernandes não é apenas artística, mas espiritual e simbólica, reforçando a história da música e sua origem no Renascer Praise. Sua participação acrescenta profundidade ao projeto e dialoga diretamente com a Igreja, fortalecendo a mensagem central da canção.

Atualmente, Clovis Pinho vive uma nova fase da carreira, como artista da gravadora AHSA Music, imprimindo ainda mais identidade à sua música. Clovis revisita “Plano Perfeito” com uma leitura mais madura, mantendo a essência da canção, mas apresentando-a sob uma nova perspectiva artística e espiritual.

Mais do que um lançamento musical, “Plano Perfeito” se posiciona como um chamado à fé genuína e centrada em Cristo. A canção enfatiza que não há méritos humanos, atalhos ou substitutos: tudo é pelo sangue, e sem Ele, nada somos.

O single marca mais um passo na trajetória de Clovis Pinho na música cristã, consolidando seu compromisso com canções que unem profundidade teológica, sensibilidade espiritual e relevância para o tempo atual.