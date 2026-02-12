Gael Falcão estreia nos cinemas como protagonista na infância em A Miss - (crédito: Reprodução/Divulgação)

O ator mirim Gael Falcão, de 6 anos, está prestes a ganhar as telonas de todo o país. Ele integra o elenco de A Miss, longa que estreia nos cinemas em 26 de fevereiro, e vive Alan na infância — fase do protagonista da história.

O detalhe chama atenção: este foi o primeiro filme da carreira de Gael, gravado quando ele tinha apenas 4 anos. Agora, dois anos depois, o público finalmente poderá conferir o resultado nas salas de cinema.

Dirigido por Daniel Porto, o longa traz uma trama leve e atual sobre sonhos e expectativas familiares. A história gira em torno de Iêda, personagem de Helga Nemetik, uma ex-Miss que sonha ver a filha Martha, vivida por Maitê Padilha, seguindo seus passos nos concursos de beleza. O plano não sai como esperado, e quem acaba demonstrando talento para o universo dos concursos é Alan.

O personagem é interpretado por Pedro David na fase mais velha, mas é Gael quem apresenta ao público as primeiras camadas do protagonista, mostrando a infância do menino que mais tarde move a trama.

De promessa mirim a nome em ascensão

Mesmo jovem, Gael já soma experiências em TV, teatro e cinema. Ele participou de produções para televisão, teatro musical e projetos audiovisuais que vêm colocando seu nome entre os talentos mirins em destaque.

Nos bastidores de A Miss, a naturalidade do ator em cena e a facilidade em seguir direção chamaram atenção da equipe.

Estreia aguardada

Com a estreia marcada para fevereiro, A Miss aposta em humor, emoção e identificação com o público. Para Gael, o lançamento representa um marco: é a chegada oficial de seu primeiro trabalho no cinema ao grande público.

A Miss estreia em 26 de fevereiro nos cinemas de todo o Brasil.