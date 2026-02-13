Ator Matheus Fagundes participa de imersão voltada à influência e liderança

A cidade de Belém recebeu, no último dia 10 de fevereiro, a imersão presencial Comunicação Executiva 360, que propôs uma experiência voltada ao desenvolvimento de habilidades essenciais para o ambiente profissional atual, como presença, clareza e poder de influência.

Entre os convidados esteve o ator Matheus Fagundes, conhecido por seus trabalhos nos longas "2 Coelhos" (2012) e "Ausência" (2014), além da série "A Lei do Amor" (2016), que conta com Reynaldo Gianecchini e Claudia Abreu como protagonistas da produção.

Durante o encontro, Matheus compartilhou técnicas da atuação aplicadas ao universo corporativo, destacando como expressão corporal, leitura emocional e construção de narrativa impactam diretamente a forma como líderes se comunicam.

Ao aproximar palco e mercado, Matheus reforçou que comunicar bem vai além da oratória. Para ele, a conexão entre intenção, discurso e postura é determinante para gerar confiança e resultados. “A liderança exige presença. Quando a mensagem é clara e autêntica, o impacto é imediato”, destacou.

A programação também contou com a participação de Rodrigo Maroja, referência em vendas e operações, e de Maria Ieda Monteiro, CEO da Meta Comunicação, que apresentou a metodologia da imersão. O método propõe alinhar pensamento, discurso e tomada de decisão, reduzindo ruídos e fortalecendo a influência em reuniões e negociações.

Com vagas limitadas e foco prático, o Comunicação Executiva 360 reforçou a proposta de integrar técnica, experiência e aplicação real, conectando o universo artístico às demandas contemporâneas da liderança.