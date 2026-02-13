Jamie Jones desembarca no Brasil para agenda intensa no Carnaval

O DJ e produtor britânico Jamie Jones já tem data marcada para retornar ao Brasil. O artista integra a programação do Carnaval de 2026 com quatro apresentações entre os dias 13 e 17 de fevereiro, passando por Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A primeira parada será no dia 13, na capital fluminense, durante a abertura do BOMA Carnival, no Museu do Amanhã. O line-up do evento também inclui os DJs Adam Ten e Mita Gami.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Na sequência, em 15 de fevereiro, Jones sobe ao palco Ritual do Surreal Park, em Camboriú (SC). Já no dia 16, ele segue para o interior paulista, onde se apresenta no Ame Laroc Festival, em Valinhos, integrando a programação do Ame Stage.

Encerrando a agenda no país, o artista marca presença no dia 17 de fevereiro no Camarote Alma Rio, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro.

Natural do País de Gales, Jamie Jones ganhou projeção internacional a partir dos anos 2000, especialmente na cena eletrônica de Londres. Em 2010, fundou ao lado de Lee Foss a gravadora Hot Creations, selo que se tornou referência no house contemporâneo.

Entre seus projetos de maior destaque está a festa Paradise, criada em 2012 em Ibiza e posteriormente expandida para diferentes clubes e festivais ao redor do mundo. Em 2023, o artista apresentou no Barbican Centre, em Londres, o projeto Opus1, unindo música eletrônica e orquestra em um formato especial.