Analice Nicolau fala sobre protagonismo feminino e reinvenção profissional no programa "De Papo com Amanda Françozo"

Em um programa especial em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, transmitido pela TV Aparecida, a jornalista e empresária Analice Nicolau compartilhou sua trajetória marcada por reinvenção, coragem e protagonismo feminino.

A participação no “De Papo com Amanda Françozo”, gravada no dia 12 de fevereiro de 2026, destacou como a comunicadora transformou rótulos e julgamentos em combustível para o crescimento pessoal e profissional.

Ao seu lado estavam Andreia Garcia, CEO e fundadora da Joys Cosméticos e a renomada chef de cozinha Marilele Horbach, sócia-proprietária do Grupo Hungry que contou como transformou comida de boteca em sensação nacional.



Com quase duas décadas de carreira no jornalismo brasileiro, Analice relembrou momentos que moldaram sua história: o início como atleta de handebol em Santa Catarina, a fase como modelo, período em que venceu mais de 30 concursos de beleza, e a consolidação na televisão, onde se tornou uma das principais apresentadoras do país.

Aos 25 anos, deixou o Sul e desembarcou em São Paulo em busca de oportunidades. Foi quando, em 2002, recebeu o convite de Silvio Santos para participar do reality "Casa dos Artistas", dando início a uma trajetória sólida no SBT, emissora em que permaneceu por quase duas décadas, entre o entretenimento e o telejornalismo.

Na conversa com Amanda Françozo, a jornalista trouxe um olhar inspirador sobre os desafios da mulher na mídia e a construção de autoridade em um ambiente ainda dominado por visões tradicionais. “Eu sempre precisei transformar rótulos e julgamentos em combustível para crescer, como qualquer outra mulher que luta pesos seus sonhos”. afirmou a jornalista.

Analice destacou que o verdadeiro empoderamento nasce da autoconfiança e da coerência entre propósito e ação, e que sua jornada reflete a força de quem não se deixa limitar por estereótipos.

Após deixar o SBT em 2019, Analice viveu uma nova transição profissional e fundou a AN Connect, agência 360° especializada em Assessoria de Imprensa, Digital PR, Marketing Digital, lançamentos e produção audiovisual.

O projeto representa não apenas um reposicionamento de carreira, mas também uma missão pessoal: capacitar outras mulheres e empresários a enxergarem o valor das próprias histórias. “Reposicionar-se no mercado é essencial. Hoje, uno comunicação estratégica e propósito, ajudando pessoas a alcançarem autoridade e visibilidade digital”, explicou.

Durante a entrevista, Analice também falou sobre sua jornada de autoconhecimento. Buscando equilíbrio entre vida pessoal e profissional, formou-se em terapia transpessoal e hipnoterapia, ampliando sua compreensão sobre o comportamento humano.

Essa visão humanizada orienta seu trabalho atual como consultora em transição de carreira, onde ajuda clientes a ressignificarem suas narrativas e fortalecerem sua imagem no digital. Paralelamente, há mais de quatro anos mantém sua coluna no Jornal de Brasília, dedicada a dar visibilidade a histórias inspiradoras de empreendedores e líderes e também na multiplataforma da Revista GoWhere.



O programa explorou temas fundamentais como liderança feminina, resiliência, propósito, autoestima profissional e o impacto positivo da mulher na sociedade. Analice encerrou a entrevista com uma mensagem voltada às novas gerações:

“Com o apoio da tecnologia e da inteligência artificial, podemos otimizar resultados e dar o ‘up’ que tantas empreendedoras precisam no digital. Não é sobre aparecer mais, e sim sobre ser pontual e assertivo”. A edição especial vai ao ar no dia 7 de março, às 19h30, destacando mulheres que transformam desafios em legado.



