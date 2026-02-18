Repórter da RedeTV! tenta entrevistar Virginia e acusa seguranças da Grande Rio de agressão

A madrugada desta quarta-feira (18) foi marcada por tensão nos bastidores do desfile da Acadêmicos do Grande Rio, na Marquês de Sapucaí.
A estreia de Virginia Fonseca como rainha de bateria acabou sendo ofuscada por uma confusão transmitida ao vivo pela RedeTV!.
Durante o programa Bastidores do Carnaval, comandado por Flávia Noronha, Nelson Rubens e Leão Lobo, a repórter Julie Alves afirmou ter sido empurrada por seguranças ao tentar entrevistar a influenciadora.
“Gente… Os seguranças tão batendo na gente”, declarou Julie, enquanto acompanhava Virginia em direção à avenida.
A fala foi contestada por Jayder Soares, presidente da escola, que reagiu: “Mentira!”. No estúdio, Flávia Noronha saiu em defesa da equipe.
“Não grita com nossa repórter, estamos gravando tudo, não grita com nossa repórter! Respeita o trabalho dos jornalistas”, disse, visivelmente irritada.
Mesmo diante do tumulto, Julie manteve a cobertura e reforçou o pedido de respeito.
“Tá empurrando sim, tá sim, me machucando aqui. Não precisa! Eu não desisto. A gente não vai atrapalhar seu trabalho. Jayder, olha o que estão fazendo com a gente… Uma pessoa caiu na minha frente, tão empurrando demais”, relatou ao vivo.