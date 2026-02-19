Ana Laura Lopes vive fase de expansão na carreira e projeta novos passos após sucesso nacional

Há um ano e meio, a trajetória da cantora e compositora mineira Ana Laura Lopes, de 23 anos, passou por uma virada decisiva. O lançamento de “Fantasma”, inspirado no termo “ghosting” – quando alguém desaparece de um relacionamento sem explicações –, impulsionou a artista para um novo patamar, mas a canção representa apenas parte de um momento mais amplo de crescimento e consolidação.

Com mais de 23 milhões de reproduções no Spotify, a faixa ganhou versões em diferentes ritmos e ampliou o alcance da cantora. João Gomes gravou a música em versão piseiro, enquanto Gordão do PC levou a canção para o funk. Em formato MTG, a faixa chegou ao Top 6 Brasil no Spotify, ajudando a artista a atravessar diferentes nichos de público.

Ana Laura afirma que sempre acreditou no potencial da música, mas reconhece que o alcance superou as expectativas iniciais. “‘Fantasma’ era, com certeza, a música em que eu mais acreditava, de todas que já tinha feito. Sempre que mostrava as faixas do EP, era unânime que ela tinha mais potencial de viralizar. Naquela época, minha maior música tinha 100 mil plays. A gente esperava que fosse meu primeiro milhão, mas não imaginava que cresceria tanto”, relembra.

Para além dos números, a cantora destaca o impacto do momento atual em sua formação como artista. Nos últimos meses, ela participou do TikTok Awards e fez suas primeiras aparições na televisão aberta, experiências que considera transformadoras. “Aconteceram coisas muito grandiosas na minha carreira, como cantar no TikTok Awards e aparecer na televisão pela primeira vez. Isso amadurece a minha cabeça como artista. Tenho revisitado muitos momentos do último ano para entender onde quero me posicionar e onde quero chegar, principalmente onde quero estar daqui a um ano. É um momento de muito crescimento.”

Entre os próximos objetivos está a realização de novas parcerias. Um dos nomes desejados é Ana Castela. “Hoje, meu feat dos sonhos seria com a Ana Castela. Eu admiro muito o trabalho dela e tenho uma história especial envolvendo ‘Fantasma’: ela foi a primeira artista a usar o áudio da música quando ainda não era viral, e isso ajudou a alavancar de uma forma incrível. Nem sei se ela sabe disso. Eu gostaria muito de agradecer e também conectar nossas músicas, porque acredito que nossos públicos conversam e que nossos estilos são parecidos.”

A artista também planeja ampliar a agenda de shows e levar a turnê “Meu Endereço” a novas cidades, incluindo Brasília, onde mantém laços familiares. “É uma meta levar o ‘Meu Endereço’ até Brasília. Já visitei a cidade algumas vezes e tenho parentes que moram lá, então seria muito especial fazer um show em um lugar de que gosto tanto. Vejo muitos fãs de Brasília pedindo nas redes sociais, então é, com certeza, um objetivo.”

Com forte presença digital desde o início da carreira, Ana Laura mantém como marca registrada a transformação de experiências pessoais em música.

“Minha vida sempre foi um livro aberto. Eu já compartilhava minhas histórias de forma verdadeira no YouTube. Só transformei isso na minha maneira de fazer música. É muito gratificante quando as pessoas se identificam com o que eu conto e conseguem se reconhecer nas histórias. Poder transformar experiências difíceis em músicas animadas e ajudar outras pessoas com isso é muito especial para mim como compositora.”

Em meio à consolidação nacional, a cantora projeta um futuro de expansão, parcerias estratégicas e maior presença nos palcos, mantendo como base a autenticidade que marcou o início de sua trajetória.