InícioColunistas#Mariana Morais
MÚSICA!

Jorge Vercillo encerra turnê no Canadá com show esgotado no "Valentine’s Day"

Confira as datas e locais dos próximos shows da turnê que celebra os 30 anos de carreira do músico

Jorge Vercillo encerra turnê no Canadá com show esgotado no
Jorge Vercillo encerra turnê no Canadá com show esgotado no "Valentine’s Day" - (crédito: Reprodução/Divulgação)

O cantor e compositor Jorge Vercillo concluiu, na primeira quinzena de fevereiro, a turnê realizada no Canadá, com apresentações em Montreal (11/02), Ottawa (12/02) e Toronto (14/02). A série de shows foi estruturada especialmente para o público local e reuniu canções que percorrem diferentes fases da carreira do artista.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

O encerramento aconteceu em Toronto, no dia 14 de fevereiro, data em que se celebra o “Valentine’s Day”. A apresentação teve ingressos esgotados. “Cantar no Valentine’s Day, com a casa cheia, foi simbólico. Muitas das minhas músicas falam sobre encontros, afetos e recomeços. Foi uma noite muito especial”, afirma Vercillo.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O repertório incluiu sucessos como “Que Nem Maré”, “Homem-Aranha”, “Monalisa”, “Final Feliz”, “Ciclo” e “Ela Une Todas as Coisas”, além de faixas mais recentes, como “Endereço” e “Só Quem Ama”.

Com mais de 12 álbuns lançados, mais de 20 músicas em trilhas de novelas, indicação ao Grammy Latino e mais de 1 bilhão de streams nas plataformas digitais, Jorge Vercillo segue com agenda ativa dentro e fora do Brasil.

Nos próximos meses, o artista dá continuidade à turnê especial que celebra seus 30 anos de carreira, com as seguintes datas confirmadas:

Março
06/03 – Barra do Piraí/RJ – Expo Turismo
27/03 – Belo Horizonte/MG – Minascentro

Abril
11/04 – Campos dos Goytacazes/RJ – Rancho da Ilha
25/04 – Juiz de Fora/MG – Cine Theatro Central ou festival em Fortaleza
30/04 – Petrolina/PE – Iate Clube

Maio
01/05 – Aracaju/SE
02/05 – Salvador/BA
08/05 – Rio de Janeiro/RJ – Vivo Rio
15/05 – Porto Alegre/RS – Auditório Araújo Vianna

Junho
12/06 – Curitiba/PR – Ópera de Arame
20/06 – São Paulo/SP – Espaço Unimed
27/06 – Campinas/SP

Agosto
07/08 – Maceió/AL
08/08 – Caruaru/PE

  • Google Discover Icon
MM
MM

Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 20/02/2026 11:23
SIGA
x