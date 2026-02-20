Jorge Vercillo encerra turnê no Canadá com show esgotado no "Valentine’s Day"

O cantor e compositor Jorge Vercillo concluiu, na primeira quinzena de fevereiro, a turnê realizada no Canadá, com apresentações em Montreal (11/02), Ottawa (12/02) e Toronto (14/02). A série de shows foi estruturada especialmente para o público local e reuniu canções que percorrem diferentes fases da carreira do artista.
O encerramento aconteceu em Toronto, no dia 14 de fevereiro, data em que se celebra o “Valentine’s Day”. A apresentação teve ingressos esgotados. “Cantar no Valentine’s Day, com a casa cheia, foi simbólico. Muitas das minhas músicas falam sobre encontros, afetos e recomeços. Foi uma noite muito especial”, afirma Vercillo.
O repertório incluiu sucessos como “Que Nem Maré”, “Homem-Aranha”, “Monalisa”, “Final Feliz”, “Ciclo” e “Ela Une Todas as Coisas”, além de faixas mais recentes, como “Endereço” e “Só Quem Ama”.
Com mais de 12 álbuns lançados, mais de 20 músicas em trilhas de novelas, indicação ao Grammy Latino e mais de 1 bilhão de streams nas plataformas digitais, Jorge Vercillo segue com agenda ativa dentro e fora do Brasil.
Nos próximos meses, o artista dá continuidade à turnê especial que celebra seus 30 anos de carreira, com as seguintes datas confirmadas:
Março
06/03 – Barra do Piraí/RJ – Expo Turismo
27/03 – Belo Horizonte/MG – Minascentro
Abril
11/04 – Campos dos Goytacazes/RJ – Rancho da Ilha
25/04 – Juiz de Fora/MG – Cine Theatro Central ou festival em Fortaleza
30/04 – Petrolina/PE – Iate Clube
Maio
01/05 – Aracaju/SE
02/05 – Salvador/BA
08/05 – Rio de Janeiro/RJ – Vivo Rio
15/05 – Porto Alegre/RS – Auditório Araújo Vianna
Junho
12/06 – Curitiba/PR – Ópera de Arame
20/06 – São Paulo/SP – Espaço Unimed
27/06 – Campinas/SP
Agosto
07/08 – Maceió/AL
08/08 – Caruaru/PE