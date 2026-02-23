Antes da fama: entenda como começou o sucesso de Rodrigo Hilbert e Renato Góes

Muito antes de se tornarem protagonistas na televisão brasileira, Rodrigo Hilbert e Renato Góes deram seus primeiros passos longe das câmeras e dos estúdios. Foi no universo da moda que ambos começaram a construir disciplina, postura e presença, habilidades que mais tarde se transformariam em marcas registradas de suas carreiras.

Entre provadores, testes e desfiles, surgia ali uma base silenciosa, mas decisiva. A passarela funcionou como escola de confiança e expressão, ensinando muito além da técnica. Cada entrada em cena exigia atitude, controle emocional e identidade, elementos que ajudaram a moldar a segurança que hoje o público reconhece na tela.

Por trás desse início em comum está o olhar estratégico do agente e empresário Elian Gallardo. Reconhecido internacionalmente como um dos maiores coaches de passarela do mundo, ele foi peça-chave na formação de talentos que atravessaram a moda e conquistaram espaço na televisão. À frente da Elian Gallardo Model Agency, construiu uma metodologia baseada no desenvolvimento integral de imagem, comportamento e mentalidade profissional.

Ao longo de mais de duas décadas, Gallardo consolidou seu nome como um dos principais formadores de talentos do país. Em 2002, revelou a vencedora nacional e uma das três finalistas mundiais do Elite Model Look, feito que chamou a atenção de John Casablancas, fundador da Elite Models.

Poucos anos depois, foi citado pela revista americana Newsweek como um dos maiores coaches de passarela do planeta, em reportagem assinada por Mac Margolis. O reconhecimento destacou seu papel na consolidação de um novo formato de passarela centrado na atitude e na identidade do modelo, movimento que ganhou força durante a ascensão de Gisele Bündchen.

Além de Hilbert e Góes, o agente revelou nomes que se tornaram referências na moda e na televisão brasileira, ampliando sua atuação para o mercado internacional e consolidando o Brasil como celeiro de talentos.

Mais do que revelar nomes, Elian Gallardo construiu uma reputação como formador de atitudes. E foi justamente nesse ambiente, antes da fama e antes do reconhecimento nacional, que começaram as trajetórias de Rodrigo Hilbert e Renato Góes.