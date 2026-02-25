Após sucesso nas pistas, GORDO e Reinier Zonneveld lançam oficialmente hit 'Loco Loco'



O mercado global de música eletrônica ganhou nesta semana o lançamento oficial de “Loco Loco”, colaboração entre GORDO e Reinier Zonneveld. A faixa chega às plataformas digitais via Spinnin’ Records, Warner Music Central Europe e Adore Music, após meses circulando como ID nos sets dos DJs e acumulando forte repercussão nas redes sociais.

Antes mesmo da estreia oficial, a música já havia registrado mais de dez mil criações no Instagram e recebido suporte de nomes como Adriatique, Vintage Culture e MEDUZA, consolidando-se como um dos tracks mais comentados da temporada europeia e apontado como possível hino do verão de 2026.

A origem de “Loco Loco” remonta a um projeto iniciado por Reinier Zonneveld, que desenvolveu a letra e a estrutura inicial da faixa. A demo foi posteriormente compartilhada com GORDO, dando início a um processo de troca criativa que transformou o techno original em um híbrido que combina house percussivo e elementos de techno de alta intensidade.

A produção reúne sintetizadores com estética inspirada nos anos 80, batidas pulsantes e vocais que alternam entre espanhol e inglês. Segundo GORDO, a decisão de antecipar o lançamento oficial ocorreu após a reação expressiva do público durante apresentações em que a música era tocada como faixa não identificada.

GORDO, anteriormente conhecido como Carnage, consolidou sua atuação na cena house e tech-house nos últimos anos, ampliando sua presença internacional e colaborando com artistas de diferentes segmentos. O produtor também ganhou destaque ao trabalhar em faixas do álbum Honestly, Nevermind, de Drake.

No Brasil, GORDO mantém relação frequente com o público e já passou por palcos como o Tomorrowland Brasil e o Green Valley. Sua proposta sonora, batizada por ele de “TARAKA”, dialoga com referências latinas e minimalismo de pista.

Já Reinier Zonneveld é um dos principais nomes do techno holandês contemporâneo. Fundador da gravadora Filth on Acid, o artista é reconhecido por seus live sets improvisados e por sua presença constante nos principais festivais do circuito eletrônico. Em trabalhos anteriores, como “Things We Might Have Said”, alcançou o topo do Beatport por semanas consecutivas.

A colaboração reforça a estratégia de ambos os produtores de ampliar o alcance global de suas sonoridades. Com a temporada de festivais de 2026 se aproximando, “Loco Loco” chega às plataformas já consolidada nas pistas e com potencial para se tornar um dos destaques do calendário internacional da dance music.