Gael Falcão participa das pré-estreias de "A Miss" no Rio e interpreta o protagonista mirim - (crédito: Reprodução/Divulgação)

O ator mirim Gael Falcão marcou presença nas duas pré-estreias do longa A Miss, dirigido por Daniel Porto, realizadas no Rio de Janeiro.

Integrante do elenco, ele interpreta Alan na infância, fase inicial do protagonista da história.

A primeira sessão especial ocorreu no dia 23 de fevereiro, às 19h, no Estação NET Cinema, no Rio de Janeiro. Já a segunda pré-estreia foi realizada no dia 24 de fevereiro, às 20h, no Kinoplex do Boulevard Shopping, também na capital fluminense.

Nos eventos, que reuniram elenco, equipe e convidados, Gael participou das atividades de divulgação e foi fotografado ao lado de atores do filme durante o tapete vermelho e os encontros promovidos após as exibições.

Em A Miss, a narrativa acompanha a trajetória de Iêda e os desdobramentos de sua história familiar. O personagem Alan tem função central na condução do enredo, sendo vivido por Gael na infância e por Pedro David na fase posterior.

A presença do ator nas duas noites de pré-estreia acompanha a agenda de lançamento do longa, que vem sendo apresentado ao público em sessões especiais no Rio de Janeiro.