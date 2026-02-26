MC Koringa explica como fazia música usando um videogame no início da carreira

Você sabia que MC Koringa começou a produzir suas próprias músicas usando um videogame? Muito antes de ter acesso a computadores e equipamentos profissionais, o funkeiro encontrou no PlayStation uma alternativa para criar batidas e arranjos.

Sem recursos para montar um estúdio tradicional, ele utilizava o jogo MTV Music Generator como ferramenta de produção. O console funcionava como uma espécie de “estúdio portátil”, permitindo que ele experimentasse diferentes BPMs e desenvolvesse as bases que dariam início à sua trajetória musical.

Nas redes sociais, o artista relembrou o período de improviso e criatividade. “Muita gente ficou curiosa para saber como eu fazia música no Playstation. Eu fuxicando minhas postagens mais antigas encontrei um vídeo de 2020 aqui no perfil mostrando como eu fazia o som”, contou.

Na sequência, ele compartilhou o registro antigo e fez um balanço emocionado sobre o começo da carreira.

“Bate uma saudade de quando tudo começou. Lá se foram 20 anos. Se não fosse o Kléber da Praça do Carmo, na Penha ter me vendido esse videogame, eu não sei se compraria um novo, porque a prioridade era minha filha Thamyris, que tinha acabado de nascer. Se não fosse o Barbudo me vender os CDs do jeito que ele vendia (fiado e parcelado), eu não sei se chegaria nesse jogo, que ia me aproximar tanto da possibilidade de fazer música de criar música”, recorda.