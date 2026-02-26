Igor Magalhães e Renan Lincoln comandam documentário que estreará no Prime Video

O produtor Igor Magalhães lidera a realização do documentário “Mulheres que Inspiram”, produção que será lançada na Prime Video e que coloca em evidência a força e a trajetória de brasileiras que construíram histórias de sucesso longe do país de origem. A obra reúne relatos autênticos de mulheres que vivem há mais de dez anos nos Estados Unidos e que se tornaram referências em suas áreas de atuação.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A proposta da produção é apresentar não apenas os resultados alcançados, mas o caminho percorrido até eles. Cada episódio acompanha o cotidiano das protagonistas, revelando os bastidores de suas rotinas, os desafios enfrentados e as estratégias que permitiram transformar obstáculos em oportunidades concretas.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A direção cinematográfica é assinada por Renan Lincoln, profissional reconhecido por sua atuação em produções documentais realizadas nos Estados Unidos. Sua condução confere identidade visual sofisticada, narrativa sensível e profundidade emocional ao projeto, valorizando as histórias com um olhar técnico e artístico apurado.

Entre as personagens retratadas estão uma empresária que ganhou notoriedade no competitivo mercado de bolos artísticos personalizados, atendendo uma clientela exigente e influente; a fundadora de um supermercado brasileiro que se consolidou como referência e ponto de encontro da comunidade imigrante; e a criadora de um restaurante de alto padrão, reconhecido pela proposta gastronômica autoral e por uma seleção de vinhos que inclui rótulos avaliados em até 20 mil dólares.

O documentário também acompanha a trajetória de uma empresária que atua como mentora de mulheres no universo do empreendedorismo e de uma personalidade ligada ao segmento de luxo, que compartilha sua experiência, influência e posicionamento em um mercado marcado pela exclusividade.

Além do lançamento na Prime Video, “Mulheres que Inspiram” terá exibição no canal da America Star Magazine. Como parte da iniciativa, as participantes também serão destaque em uma edição especial da revista, ampliando a visibilidade do projeto e fortalecendo a representatividade das brasileiras no cenário internacional.

Mais do que um registro audiovisual, a produção se apresenta como uma vitrine de protagonismo feminino e resiliência. Sob a liderança de Igor Magalhães na produção e com direção cinematográfica de Renan Lincoln, o documentário propõe ampliar o alcance dessas histórias e consolidar suas protagonistas como símbolos de inspiração dentro e fora da comunidade brasileira.