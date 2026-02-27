Após participação especial, Giulia Daflon é confirmada até o fim de 'Êta Mundo Melhor!' - (crédito: Divulgação)

Após realizar apenas uma participação especial em 'Êta Mundo Melhor!", Giulia Daflon conquistou o seu espaço e seguirá no elenco até o fim da trama. A jovem atriz seguirá na história até os últimos capítulos com a sua personagem Maria Pureza.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Na novela, Giulia interpreta a irmã de Maria Divina, personagem de Castorine, e vive o par romântico de Picolé, papel de Isaac Amendoim. Com doçura e naturalidade, Maria Pureza reforça o tom leve e bem-humorado da produção, além de ampliar os conflitos e afetos no núcleo familiar.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A permanência na trama da faixa das 18h da TV Globo marca mais um passo importante na trajetória da jovem atriz, que vem se destacando pela versatilidade e pela capacidade de imprimir verdade às suas personagens.

Paralelamente ao trabalho na Globo, Giulia também integrou a 21ª temporada da série D.P.A., sucesso do Gloob, na qual interpretou Iris.

No cinema, faz parte do elenco do longa “A Vida de Cada Um”, exibido no Festival do Rio em 2025. O filme acompanha a relação entre o comandante da PM Domingos Macedo e seus filhos ao longo de três décadas. Na produção, Giulia vive Flávia na infância, papel dividido com Letícia Braga, na adolescência, e Bianca Comparato, na fase adulta.