Novo álbum de Gabriel Sales une estética mexicana e tradição do interior brasileiro

Gabriel Sales apresenta uma nova fase em sua trajetória musical com o lançamento do álbum que tem como destaque a faixa “Loucura ou Calmaria”.

No projeto, o artista aposta na fusão entre o sertanejo, o country e o chamado Corrido Caipira, criando uma identidade sonora que conecta referências do México ao interior do Brasil.

A música principal do álbum propõe uma reflexão sobre o contraste entre a vida urbana e a tranquilidade do campo.

Com versos que evocam o cotidiano simples e o contato com a natureza, a canção constrói uma narrativa que valoriza as raízes e o estilo de vida do interior, marca recorrente no trabalho do artista conhecido como o “Príncipe do Agronejo”.

Antes do lançamento oficial, “Loucura ou Calmaria” ganhou força nas redes sociais após Gabriel compartilhar um vídeo no TikTok inspirado no universo dos corridos mexicanos. A publicação, que fazia referência ao sucesso “Lady Gaga”, de Peso Pluma, viralizou e gerou forte engajamento do público, impulsionando a faixa como o primeiro destaque do novo projeto.

“Imagine um mundo sem trânsito, sem correria. Um mundo onde as estrelas brilham mais que a tela do celular”, diz o artista, resumindo a proposta da música, que aborda o desejo por uma vida mais simples e conectada às próprias origens.

O álbum também inclui a faixa “Country de Fé” e será apresentado ao público de forma gradual, com novos lançamentos previstos ao longo dos próximos meses. O projeto marca a consolidação de uma sonoridade que o cantor vem desenvolvendo ao longo de seus trabalhos recentes.

Um dos principais diferenciais está justamente na mistura de influências. Gabriel resgata elementos históricos do sertanejo, que sempre dialogou com o country norte-americano e com sonoridades mexicanas, e os adapta a uma abordagem contemporânea. Instrumentos como trompetes, banjo e guitarras dividem espaço nos arranjos, criando uma atmosfera que combina tradição e modernidade.

“O sertanejo sempre bebeu dessas duas fontes. Em álbuns antigos, já existiam músicas com influência mexicana e country. Esse projeto representa a consolidação dessa identidade”, afirma o artista.

Com o novo álbum, Gabriel Sales reforça sua proposta artística e aposta em uma sonoridade que une diferentes tradições musicais, posicionando-se como um dos nomes que buscam renovar o sertanejo a partir de suas próprias referências culturais.