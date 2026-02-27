Com Pablo do Arrocha, Netto Brito lança Volume 02 do DVD "Além do Sonho"

Nesta quarta-feira (25), Netto Brito apresenta ao público o Volume 02 do DVD “Além do Sonho”, dando continuidade ao projeto que marca uma fase especial em sua trajetória. Apostando em canções que falam sobre emoção, romantismo e vivências intensas, o artista baiano reafirma sua conexão direta com o público do arrocha.

O repertório reúne as faixas “Tanto Faz Nós Dois”, “A Cena” (feat. Pablo), “Única” (feat. Toque Dez) e “Brecha”. Todas as músicas vêm despertando grande expectativa desde a divulgação das guias. A colaboração com Pablo, em “A Cena”, é um dos momentos mais aguardados do lançamento, enquanto “Única” já se destaca nas redes sociais, ultrapassando 40 mil criações no TikTok com o áudio da faixa. “Tanto Faz Nós Dois” também apresenta números expressivos, reforçando a força do projeto antes mesmo de sua estreia oficial.

O projeto carrega um significado pessoal profundo para o cantor. “O nome desse projeto representa bem o significado dele pra mim… Eu estou vivendo além do sonho. Esse DVD é a prova de que nada é sozinho ou obra do acaso: cada passo tem memória, cada música carrega uma história vivida, cada detalhe realizado foi sonhado antes”, afirma Netto Brito.

Nascido em Salvador (BA), Santiago Paulo Brito Neto, conhecido artisticamente como Netto Brito, soma mais de 2,5 milhões de ouvintes mensais no Spotify. No YouTube, onde reúne 750 mil inscritos, já ultrapassa 600 milhões de visualizações. Aos 20 anos, o cantor acumula colaborações com nomes como Felipe Araújo, Luan Pereira, Thiago Aquino e Natanzinho Lima.