No ar em 'Coração Acelerado', Maria Clara Janhsen se apresentará em musical no Rio

Jovem atriz está atualmente no elenco da novela das 19h da TV Globo

No ar em 'Coração Acelerado', Maria Clara Janhsen se apresentará em musical no Rio - (crédito: Divulgação)
No ar em 'Coração Acelerado', Maria Clara Janhsen se apresentará em musical no Rio

Após estrear na TV como Zilá na infância em "Coração Acelerado", a jovem atriz Maria Clara Janhsen, de 8 anos, agora se prepara para subir aos palcos no Rio de Janeiro. A mineira integra o elenco do musical “Arca dos Bichos”, que realizou ensaio aberto ao público neste último fim de semana.

Na novela das sete da TV Globo, Maria Clara interpreta a versão infantil da personagem vivida na fase adulta por Leandra Leal. Doce e determinada, Zilá é uma menina que enfrenta conflitos familiares, especialmente em relação à ausência da mãe, Maria Cecília, interpretada por Paula Fernandes.

Agora, longe dos estúdios e diante do público, a atriz mirim encara mais um desafio artístico. “Arca dos Bichos” marca sua estreia no teatro musical e reforça sua dedicação à formação artística, que inclui preparação para TV e cinema e participação em workshops voltados para a teledramaturgia.

Com carisma e entusiasmo, Maria Clara amplia sua trajetória entre a televisão e o palco, consolidando seus primeiros passos na dramaturgia.

Mariana Morais

Por Mariana Morais
postado em 02/03/2026 07:03 / atualizado em 02/03/2026 15:03
