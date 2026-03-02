No ar em 'Coração Acelerado', Maria Clara Janhsen se apresentará em musical no Rio - (crédito: Divulgação)

Após estrear na TV como Zilá na infância em "Coração Acelerado", a jovem atriz Maria Clara Janhsen, de 8 anos, agora se prepara para subir aos palcos no Rio de Janeiro. A mineira integra o elenco do musical “Arca dos Bichos”, que realizou ensaio aberto ao público neste último fim de semana.

Na novela das sete da TV Globo, Maria Clara interpreta a versão infantil da personagem vivida na fase adulta por Leandra Leal. Doce e determinada, Zilá é uma menina que enfrenta conflitos familiares, especialmente em relação à ausência da mãe, Maria Cecília, interpretada por Paula Fernandes.

Agora, longe dos estúdios e diante do público, a atriz mirim encara mais um desafio artístico. “Arca dos Bichos” marca sua estreia no teatro musical e reforça sua dedicação à formação artística, que inclui preparação para TV e cinema e participação em workshops voltados para a teledramaturgia.

Com carisma e entusiasmo, Maria Clara amplia sua trajetória entre a televisão e o palco, consolidando seus primeiros passos na dramaturgia.