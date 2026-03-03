"As Filhas da Mãe" retorna ao palco do Bibi Ferreira com nova montagem - (crédito: Divulgação)

A comédia "As Filhas da Mãe" retorna ao palco do Teatro Bibi Ferreira com uma nova montagem teatral e promete reviver o espírito irreverente e a acidez de seu humor clássico. Em cartaz há mais de 40 anos, o espetáculo tem estreia marcada para sexta-feira, 06 de março, às 21h, na tradicional casa de espetáculos localizada na região central da capital paulista.

Originalmente escrita como uma sátira familiar e reeditada diversas vezes ao longo das últimas décadas, a produção se consolidou como um dos textos mais populares da comédia brasileira, brincando com os exageros da ambição artística e os conflitos de uma família disfuncional.

A trama gira em torno de Diva Maria, uma mãe obcecada por ver as filhas triunfarem no mundo artístico. Ao longo da história, ela investe todas as suas energias — e se envolve em situações cada vez mais absurdas — para transformar as filhas em estrelas, apesar da completa falta de talento delas. Situações hilárias se desenrolam quando elas tentam escapar de uma vida moldada pela mãe, enfrentando confrontos e reviravoltas que misturam humor e crítica social.

Na nova montagem, a produção atualiza personagens e situações para dialogar com o público contemporâneo, mesclando comédia física e diálogos rápidos que satirizam o desejo de fama e a pressão familiar. O ritmo ágil busca provocar tanto o riso quanto a reflexão.

A peça combina elementos de crítica social com humor popular, explorando situações universais — como ambições frustradas e relações familiares — que continuam relevantes nas plateias contemporâneas.

O espetáculo segue temporada em março no Teatro Bibi Ferreira, com sessões às sextas-feiras, às 21h, e aos domingos, às 19h30. Os ingressos estão à venda pelas plataformas Sympla, Forpay e Sampa Ingressos e também na Bilheteria do Teatro