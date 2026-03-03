'Jogo da Seleção' aposta no poder do funk para embalar a Copa do Mundo de 2026 - (crédito: Divulgação/GR6)

A Copa do Mundo sempre transforma as ruas do Brasil — e o funk, mais uma vez, acompanha esse movimento. Já disponível nas plataformas digitais, “Jogo da Seleção” chega como aposta para embalar o período de jogos dentro e fora das transmissões oficiais. O clipe foi lançado no canal da GR6.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O projeto reúne um verdadeiro esquadrão do gênero: MC Jvila, MC GP, MC Meno K, MC Ryan SP, Nego Trufa, MC Marks e MC IG, com produção de DJ Glenner. Somados, os artistas alcançam quase 70 milhões de ouvintes mensais, ampliando o potencial do single como um dos sons mais presentes nas comemorações.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Com batida acelerada, refrão marcante e referências diretas ao futebol e à vitória, a música foi pensada para tocar nos esquentas, nas festas improvisadas, nos carros com som alto e nas celebrações após os jogos — retratando a forma como a Copa é vivida nas comunidades.

A proposta vai além do streaming. Cada artista levou bandeiras, cores e símbolos do torneio para as ruas de seus bairros, reforçando o futebol como manifestação popular e o funk como expressão legítima dessas vivências. A ideia é conectar música, identidade e pertencimento em um momento de mobilização coletiva.

Segundo MC Jvila, a inspiração nasce da própria experiência: “A Copa do Mundo, pra nós, é rua enfeitada, favela em festa, todo mundo vibrando junto. ‘Jogo da Seleção’ é o funk contando essa história do nosso jeito.”

Com o lançamento, a GR6 reafirma sua estratégia de transformar grandes eventos culturais em trilhas com forte apelo popular, mantendo o funk como protagonista das celebrações brasileiras.