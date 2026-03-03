Banda Malta traz novidades! A volta de Bruno Boncini aos vocais e uma turnê que rodará o país - (crédito: Divulgação)

Bruno Boncini está de volta aos vocais da banda Malta. Dez anos após sua saída, o cantor retorna ao grupo que marcou uma geração com sucessos que dominaram rádios, programas de TV, trilhas de novelas, grandes festivais e plataformas digitais em todo o país. Ao lado do vocalista, seguem como pilares fundamentais João Gomiero, Thor Moraes e Diego Lopes, artistas que moldaram a sonoridade marcante do grupo.

O reencontro foi anunciado no último domingo (01), nas redes sociais oficiais da banda, e reacende uma conexão que sempre esteve no centro da identidade da Malta: letras intensas, melodias marcantes e uma sonoridade que equilibra força e emoção, somadas ao timbre inconfundível de Bruno. A volta do cantor representa não apenas a reunião de amigos que escreveram juntos um capítulo importante da música brasileira, mas também a celebração de uma trajetória construída lado a lado com o público.

A história da Malta começou de forma improvável e já entrou para a memória dos fãs em 2014, quando a banda venceu a primeira temporada do reality SuperStar, da TV Globo. O mais curioso é que os integrantes se inscreveram no programa sem nunca terem feito um show juntos antes. Mesmo assim, impressionaram desde a primeira apresentação e conquistaram o Brasil, iniciando ali uma ascensão meteórica que consolidou o grupo como um dos principais nomes do pop rock nacional na década passada.

Para marcar esse novo capítulo, a Malta prepara uma turnê especial que vai percorrer diversas cidades do Brasil. O projeto promete revisitar os grandes sucessos que firmaram a banda no cenário nacional, além de apresentar novidades e surpresas preparadas especialmente para os fãs.

“É um momento de maturidade, reconexão e muita gratidão. Voltar para a Malta é como voltar para casa”, conta Bruno.

As datas e cidades da turnê serão anunciadas em breve nas redes oficiais da banda. O retorno reforça a força da Malta e reacende a expectativa do público que acompanhou, desde o início, cada passo dessa trajetória.

SOBRE BANDA MALTA:

Com duas indicações ao Grammy Latino e quatro álbuns lançados, sendo um deles o mais vendido dos últimos 20 anos na indústria fonográfica brasileira, a Malta se consolidou como um dos grandes nomes do rock nacional, reunindo uma enorme base de fãs em todo o país.

Com uma sonoridade intensa e ao mesmo tempo romântica, a banda traduz em sua essência a expressão “Os brutos também amam”.

Ao longo da carreira, coleciona importantes conquistas, como Disco de Ouro, Disco de Platina e Disco de Diamante. Atingiu ainda o recorde de ocupar as 11 primeiras posições consecutivas entre as músicas mais vendidas no iTunes.

Após o impacto de sua estreia no reality show SuperStar, exibido na TV Globo, o grupo conquistou o público, garantiu a vitória na competição e iniciou uma trajetória de ascensão que se mantém até hoje. Desde 2014, seu canal oficial no YouTube já ultrapassou 292 milhões de visualizações.