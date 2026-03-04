Maria Cândida reúne 23 médicos e uma centenária no maior evento do Brasil sobre menopausa

A jornalista e empreendedora Maria Cândida realiza, nos dias 6 e 7 de março, na Unibes Cultural, a segunda edição do Menopausa Summit, considerado o maior evento do Brasil dedicado exclusivamente à menopausa. A premissa é direta: a menopausa é um momento-chave para intervir no processo de envelhecimento e definir como a mulher chegará aos 70, 80 anos ou mais.

A abertura será com Dona Hélina, de 103 anos, professora e assistente social, que contará como foi atravessar o climatério há mais de cinco décadas, em uma época em que praticamente não havia informação ou acolhimento e a maioria das mulheres silenciava os sintomas. A presença de uma centenária simboliza a conexão entre gerações e reforça o propósito do encontro: transformar a experiência da menopausa em estratégia de longevidade.

Aos 54 anos, Maria Cândida viveu o que milhões de brasileiras enfrentam sozinhas: irritação extrema, esquecimentos, exaustão, episódios de depressão, ondas de calor, baixa libido e queda de produtividade, entre outros sintomas. Sem compreender o que acontecia com o próprio corpo, chegou a questionar a própria sanidade. Foi a partir dessa vivência que decidiu transformar a experiência em missão.

Para ela, a grande virada precisa começar a partir dos 40 anos, conceito já defendido em seu segundo livro, “Lobas: guia para a maturidade com excelência”, e posteriormente aprofundado em “Menopausa como Jornada”, publicado em 2025.

“O que percebi é que a menopausa é um ponto de consciência, um chamado para o cuidado. As escolhas corretas, somadas à genética e ao lugar onde ela vive, determinam como atravessará essa fase e chegará às próximas décadas da vida. Por isso vamos discutir também a menopausa no SUS. Mulheres em situação de vulnerabilidade precisam de tratamento, medicação e apoio constante. Muitas são arrimo de família e estão vivendo essa fase”, afirma.



Informações baseadas em ciência e políticas públicas

O Menopausa Summit reúne 23 médicos de diversas especialidades, além de outros profissionais, distribuídos em 18 talks que abordam endocrinologia, ginecologia, cardiologia, neurologia, dermatologia, nutrição, saúde mental e políticas públicas ligadas ao SUS. O formato privilegia informações baseadas em evidências científicas, perguntas do público e diálogos direto com os profissionais em um espaço dedicado, o “Pergunte à Especialista”.



De acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 29 milhões de mulheres vivem o climatério e a menopausa no Brasil, número que reforça a urgência de ampliar o acesso à informação qualificada e fortalecer políticas públicas voltadas à saúde da mulher madura. Entre os destaques da programação está a participação da atriz Priscila Fantin, que compartilhará sua experiência relacionada à saúde mental nessa fase da vida.

Dois dos principais talks do evento contam com o oferecimento da Avon Renew (patrocinadora master) e da Elmeco (patrocinadora). Cerca de 300 mulheres participam presencialmente do encontro, que acontece na semana do Dia Internacional da Mulher e amplia o debate sobre autonomia, envelhecimento saudável e longevidade feminina. Após o evento, o conteúdo será disponibilizado gratuitamente no YouTube, ampliando o acesso à informação para mulheres de todo o país.

O Menopausa Summit reforça uma mensagem central: a menopausa é inevitável. O envelhecimento também. A diferença está no quanto a mulher consegue agir nesse momento para construir as próximas décadas da própria vida.

Sobre Maria CândidaJornalista e comunicadora com mais de 30 anos de atuação na televisão brasileira e internacional, com passagens pela TV Globo, Record TV, SBT, CNN em Atlanta e Bloomberg TV em Nova York.

Após os 40 anos, ao enfrentar o etarismo na televisão, protagonizou sua própria reinvenção e passou a direcionar a carreira para temas de longevidade feminina, menopausa e economia prateada.

Aos 54 anos, é jornalista, palestrante, criadora de conteúdo multiplataforma e empreendedora de audiovisual. Cursa pós-graduação em Gerontologia no Hospital Israelita Albert Einstein, aprofundando sua atuação com base científica.



Fundadora da Indira Filmes (2019), desenvolve projetos autorais com protagonismo feminino e vocação internacional. É criadora e codiretora da série documental Menopausa Sem Fronteiras, já filmada na América Latina e com expansão para Ásia, África, Europa e Estados Unidos até 2030. O projeto investiga genética, cultura, estilo de vida, hábitos, espiritualidade e ciência da menopausa, em negociação com plataformas de streaming e TVs globais.

Criadora e anfitriã do Menopausa Summit, maior evento brasileiro dedicado à menopausa, reúne mais de 20 médicos e especialistas para discutir prevenção, qualidade de vida e impactos dessa fase nas próximas décadas.

Autora da trilogia Mulheres que Brilham, Lobas e Menopausa como Jornada, é uma das principais vozes no debate sobre maturidade feminina e economia prateada. Seus canais digitais somam mais de 1 milhão de seguidores (80% mulheres 35-55 anos), consolidando uma comunidade engajada para marcas e instituições que dialogam com o público 40+.

