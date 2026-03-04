'Supernova': Hiran prepara lançamento em parceria com Tom Veloso

O rapper Hiran lança no próximo dia 18 de março o single “Supernova”, em parceria com Tom Veloso. A faixa, autoral e com forte influência da MPB combinada ao rap, marca o reencontro dos artistas quase seis anos após a colaboração em “Gosto de Quero Mais”.

“Supernova” chega acompanhada de um lyric vídeo que será disponibilizado no canal oficial de Hiran no YouTube. A proposta reforça a conexão artística entre os músicos e destaca a sintonia criativa que marcou a nova fase da parceria.

Inspirado por acontecimentos recentes de sua vida pessoal, como o casamento com o DJ Rick Nogueira no fim de 2025, Hiran afirma que a música reflete um momento mais sensível. “Espero que espalhe amor para as pessoas. O amor é a coisa que o mundo mais precisa agora”, diz o artista.

Sobre o reencontro com Tom Veloso, Hiran destaca a afinidade musical entre os dois. “A gente sempre quis fazer algo novo depois de Gosto de Quero Mais. Tom é uma das poucas pessoas que eu me conecto de forma fácil musicalmente. Tinha que acontecer agora, desse jeito. Nós somos eternos apaixonados e curiosos com a imensidão do universo. Foi tudo muito natural.”

O rapper também ressalta a intenção de transmitir sentimentos genuínos ao público. “Acho que a gente é simples nesse sentido. A música fala por si só, a melhor forma de mostrar ao público o sentimento real da música é mostrar a gente ali fazendo.”

O lyric vídeo, produzido em preto e branco, reforça a estética minimalista escolhida para o projeto. “Eu acho chique e amo muito, por mim todos os meus clipes seriam preto e branco”, afirma.



