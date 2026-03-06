ALÊ acelera nova fase com remix, extended versions e estreia no cinema



ALÊ segue ampliando seu território e alcance sonoro. O artista vive um momento inspirador da carreira, com duas canções ganhando novas camadas e projeções importantes: “Deixa Florescer” e “Carin”.

A primeira já desponta como protagonista. “Deixa Florescer” é a faixa com maior número de streams do álbum “Ama Eu”, lançado em outubro, e acaba de ganhar reforço nas ondas do rádio: entrou na programação da Mix Rio FM com sua versão original e também ganhou um remix que está tocando na Globo FM Rio, dentro do Programa Baile da Globo com Dj Brinquinho. Um movimento que mostra a força orgânica da música e sua versatilidade — do clima mais intimista à pista.

Já nessa sexta-feira, 6, chegam às plataformas as versões extended de “Deixa Florescer” e “Carin”, que passam a integrar como faixas bônus do recém-lançado “Alê Session”. Um presente para quem já abraçou o projeto e queria mais tempo para mergulhar nesse universo que mistura brasilidade, frescor pop e identidade autoral.

Já no dia 19 de março, “Carin” chega também ao cinema ao integrar a trilha sonora de O Velho Fusca, filme dirigido por Emiliano Rusquel e estrelado por Caio Manhente, Tonico Pereira, Cleo Pires e Danton Mello, entre outros. A trilha tem direção musical de Diego Timbó, ampliando a presença da obra de ALÊ também nas telas e marcando mais um passo na trajetória do artista.

Entre rádios, remix, extended versions e telona, ALÊ mostra que não está apenas lançando músicas, e sim, construindo narrativa, presença e permanência. E, ao que tudo indica, ainda tem muito para florescer.