David Junior e Yasmin Garcez participam de debate sobre diversidade e parentalidade

A programação da FLIBA – Festival Literário da Baixada segue reunindo importantes nomes da cultura e do audiovisual brasileiro. Na próxima terça-feira, 10 de março, às 14h, o público poderá acompanhar a mesa “Diversidade no Empreendedorismo e na Parentalidade”, com a participação da atriz, diretora e produtora Yasmin Garcez e do ator David Junior.

O encontro acontece no Teatro Nova Iguaçu Petrobras e promete um diálogo inspirador sobre protagonismo negro, empreendedorismo criativo e educação parental com foco na diversidade.

Durante a conversa, os artistas também vão compartilhar experiências sobre a criação do projeto infantil Hora do Blec, iniciativa que valoriza a cultura negra e promove representatividade na infância por meio do entretenimento e da educação antirracista.

Com uma carreira sólida no audiovisual, Yasmin Garcez participou de produções da TV Globo, como as novelas Órfãos da Terra e Coração Acelerado, além das séries Sob Pressão e Dois Irmãos.

Já David Junior esteve em diversas produções de destaque, como Salve Jorge, Pega Pega e Bom Sucesso, além de vencer a segunda temporada do The Masked Singer Brasil interpretando o personagem Dragão.

A participação da dupla reforça o compromisso da FLIBA em promover debates relevantes sobre cultura, identidade e transformação social, ampliando o diálogo entre literatura, audiovisual e educação.