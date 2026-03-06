Amanda Françozo recebe convidadas em programa especial pelo Dia da Mulher

O De Papo com Amanda Françozo deste sábado (7/3), às 19h30, será especial pelo Dia da Mulher. Neste contexto, o tom da conversa com as convidadas no programa da TV Aparecida será de inspiração e sobre trajetória, liderança feminina, propósito, bem como o papel da mulher na construção de impacto positivo na sociedade.

Entre as grandes mulheres que Amanda Françozo vai entrevistar está Analice Nicolau, jornalista, apresentadora, colunista do Jornal de Brasília e da multiplataforma do Grupo GoWhere e estrategista de comunicação positiva, reconhecida por sua trajetória de 18 anos no SBT. Analice foi modelo e atleta, se reinventou no jornalismo, tornando-se uma figura de destaque na comunicação, marketing de carreira e protagonismo feminino. Da bancada dos grandes telejornais ao empreendedorismo, transformou desafios em propósito e impacto positivo. E hoje ajuda milhares de empreendedoras a terem autoridade e visibilidade no digital.

Outra participante é Andréa Garcia, empreendedora que transformou a beleza em ciência, gestão e propósito. Empreendedora há mais de 23 anos, CEO do grupo Joy’s e referência em inovação no mercado cosmético, ela provou que sucesso também exige equilíbrio emocional. Andréia irá falar sobre como transformar talento em negócio de verdade, como evitar os erros mais comuns de quem empreende e de que forma a inteligência emocional impacta diretamente nos resultados.

E por fim, Amanda conversa com a Chef Mariele Horbach, referência na gastronomia brasileira. Ela venceu desafios, abriu caminhos e inspira outras mulheres a liderar com propósito. Hoje, Mariele é aclamada como rainha dos botecos. No programa, vai fazer algumas receitas para Amanda e suas convidadas: coxinha de pernil, picadinho de mignon ao molho de vinho e torta de limão.

