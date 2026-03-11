MC Koringa celebra 30 anos de carreira e fala sobre o futuro do funk carioca

Você certamente já ouviu um hit dele em uma trilha de novela. Ou ainda balançou o corpo em uma pista de dança ao som de um dos seus sucessos. MC Koringa celebra 30 anos nesta sexta-feira (27) e fala sobre as mudanças no funk que presenciou ao longo de sua carreira.

"Parece que foi ainda ontem que um moleque sonhador realizava o sonho de ter a sua primeira música em um CD Coletânea (O Melhor da Radio imprensa Vol 2). Ao longo desses 30 anos pude presenciar muitas mudanças dadas pelas novas gerações que chegavam na cena com novos linguajares, culturas e objetivos. E fico feliz não só de presenciar, mas também transitar e existir artisticamente em todas essas fases", destaca o dono dos hits "Danada Vem Que Vem”, “Pra Me Provocar", "O Tamborzão Tá Rolando", "Dança Sensual", “Convocação”, entre outras.

Koringa revela como equilibra a pressão de ser um artista de sucesso com a necessidade de inovar e experimentar novos sons, já que são três décadas de trajetória e o mundo mudou a forma de consumir música constantemente.

"Às vezes, essa pressão ousa se fazer presente mas, se afasta quando penso que já fiz bastante coisa e que tudo o que foi feito atravessou por várias gerações. Isso faz com que eu tenha mais leveza na hora de fazer laboratórios com outras tendências com novos sons", afirma.

O funkeiro se sente orgulhoso por tudo que conquistou. "Um dos orgulhos que tenho é de saber que de onde eu vim, sem perspectiva de vida, de família humilde e apenas um sonho. Eu hoje olho para trás e vejo que 30 anos se passaram e realmente o sonho se realizou. Pude chegar até aqui vivendo do meu sonho que era me tornar um artista e proporcionar uma vida legal para a minha família", diz.

O cantor também comenta como se prepara para os shows. "?Se eu for falar tecnicamente, minha fono Dra Vanessa Salomão vai puxar a minha orelha rs rs rs … porque sou um pouco indisciplinado nessa parte. Mas, eu juro que tô tentando. Tento me controlar com a alimentação para não ter falta de ar e refluxos. Procuro saber com a equipe técnica sobre as condições técnicas disponíveis para o show e emocionalmente eu tento lidar com a expectativa porque ainda existe aquele frio na barriga por questão de cada show ser uma nova experiência".

Ele fala sobre o desejo de ver um funk mais eclético, sem limitações. "Tenho o sonho de ver artistas do Funk não se limitando em fazer apenas Funk com “Putarias e Apologias”. Sei que ainda tem muita gente abordando outros temas em suas letras, porém, não tem conquistado certa audiência. Acredito que temos muitos exemplos, não só no Funk, mas também em outros segmentos, artistas que fizeram carreiras longevas por pensarem macromente (Inventei essa palavra derivada do macro agora rs)".

MC Koringa ainda aproveitou para analisar o cenário do funk. "?Digo que tudo é cíclico, assim como a moda, assim como dialetos e costumes. Na música não é diferente. Tudo vem, permanece por um tempo e se vai. Acredito que nessa visão, muitas coisas serão redescobertas, trazendo de volta à cena como se tivessem sido criadas pelos recém chegados. Isso faz parte. É inevitável. Vejo o meu papel nisso como uma das fontes de inspiração na busca, no laboratório, na perseverança, em realmente acreditar naquilo que faço e no êxito que tive na maioria do que realizei profissionalmente. Sem esquecer que nada disso teria acontecido sem a Fé em Deus".

Koringa termina agradecendo aos fãs e mandando um recado às novas gerações. "?Aos fãs do meu trabalho, eu agradeço imensamente por carregarem meu sonho no colo até aqui, fazendo ecoar o nome Mc Koringa pelo mundo. A nova geração de artistas eu digo que quanto mais amor, carinho e respeito vocês tiverem pela arte de vocês e pelos que serão impactados por ela, mais tempo de vida útil vocês terão e viverão dela. Sucesso e saúde a todos", finaliza.