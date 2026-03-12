Vips e famosos prestigiam nova fase de clínica odontológica em São Paulo - (crédito: Erasmo Nascimento)

Nomes conhecidos do entretenimento e do colunismo de celebridades reuniram-se na noite da última quinta-feira (5) para brindar o novo momento da Mazon & Bigliazzi.

A unidade, localizada na zona sul da capital paulista, passou por um reposicionamento de marca e apresentou um conceito ampliado de atendimento, que antes era voltado principalmente ao público infantil e agora se estende para todas as idades.

Entre os convidados, estiveram as irmãsSuzete, Simone e Kátia Cipriano, do Fat Family,e as atrizes Adriana Ferrari e Vida Vlatt. As apresentadoras Gigi Monteiro e Liliane Ventura também passaram por lá, assim como as jornalistas Janaína Nunes e Fabíola Reipert, responsável pelo quadro Hora da Venenosa, no "Balanço Geral", da Record TV.

O espaço é comandado pela cirurgiã-dentista Carolina Mazon, especialista em estética e reabilitação oral, e pelo professor e doutor em odontologia Renato Bigliazzi.

Reconhecidos como "arquitetos do sorriso", os profissionais desenvolveram um método que integra ortodontia e planejamento digital para trazer harmonia, função e naturalidade ao paciente.

"É uma alegria enorme dividir essa conquista com pessoas que fazem parte da nossa trajetória. Preparamos cada detalhe com muito carinho", afirmou a doutora Carol ao site.