Luciana Picorelli quer levar Muay Thai de graça para jovens do Acari.

A ativista social é Rainha de bateria Luciana Picorelli quer transformar a realidade de crianças e adolescentes do Complexo do Acari, na Zona Norte do Rio de Janeiro, através do esporte.

A proposta é simples: levar aulas gratuitas de Muay Thai para jovens da comunidade.

A ideia é oferecer uma atividade que ensine disciplina, respeito e confiança, além de ajudar a ocupar o tempo das crianças com algo saudável.

“Não é só luta. É sobre aprender a ter respeito, foco e acreditar que podem ter um futuro melhor”, disse Luciana.

O projeto ainda está em fase de organização e busca professores parceiros e um espaço dentro da comunidade para que as aulas possam acontecer.

MM
MM

Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 12/03/2026 07:00 / atualizado em 12/03/2026 11:30
