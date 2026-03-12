Jacqueline Sato aposta em projetos autorais e amplia atuação também nos bastidores

Conhecida do público por seus trabalhos em frente às câmeras, Jacqueline Sato tem aprofundado sua relação com os processos criativos do audiovisual.

Paralelamente à dedicação às artes cênicas, que segue como seu carro-chefe, a artista tem participado cada vez mais da concepção de projetos, interessada em contar histórias a partir de perspectivas próprias, movimento que acompanha uma geração de intérpretes que também assumem funções criativas.

Entre essas iniciativas está “Mulheres Asiáticas”, produção que reúne mulheres nipo-brasileiras de diferentes áreas para dialogar sobre trajetória, ancestralidade e os desafios da representatividade amarela no Brasil.

O docu-talk-reality-show, pioneiro no formato, foi exibido originalmente no canal E! Entertainment Television e hoje está disponível na plataforma Universal+, acessível dentro do Prime Video. Ao reunir diferentes histórias e experiências, o projeto amplia o debate sobre diversidade e visibilidade desse recorte no audiovisual brasileiro.

Como atriz, Jacqueline, que se destacou recentemente na novela “Volta por Cima”, da TV Globo, dando vida à personagem Yuki, também se prepara para um novo lançamento nos cinemas. Sato filmou o longa-metragem “Uma Praia em Nossas Vidas”, ambientado no período pós-ditadura militar no Brasil, no início dos anos 1980, que reúne nomes como Marcelo Serrado, Alessandra Negrini e Dan Stulbach.