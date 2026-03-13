Cantor Asis Soares lança novo álbum "Proud to Be Latino" e celebra diversidade de ritmos

O cantor Asis Soares começa o ano com novidades para o público. O artista acaba de lançar seu novo álbum, “Proud to Be Latino” (Orgulhoso de Ser Latino), um projeto que celebra a diversidade cultural e musical da América Latina.

O disco apresenta uma mistura envolvente de estilos. Ao longo das faixas, o público encontra influências que vão do pop e eletrônico, passando pelo pop romântico, samba, reggaeton e pop rock. A proposta do álbum é justamente explorar diferentes sonoridades e mostrar a riqueza de ritmos que fazem parte da identidade latina.

Segundo Asis, este trabalho tem um significado especial em sua carreira. Pela primeira vez, ele assumiu praticamente todas as etapas do processo criativo.

“Esse foi o primeiro álbum em que me arrisquei a fazer tudo: letras, voz e instrumental. É um projeto totalmente meu. Eu mesmo produzi o disco — apenas a mixagem e a masterização ficaram com outros profissionais. Gostei muito de poder colocar minha cara 100% nesse álbum”, conta o cantor.

As canções abordam principalmente o amor em suas diversas formas, desde relacionamentos românticos até sentimentos mais leves e cotidianos. O resultado é um álbum descrito pelo artista como leve, envolvente e cheio de ritmo, pensado para agradar diferentes públicos.

Com melodias dançantes e letras acessíveis, “Proud to Be Latino” busca conectar ouvintes que apreciam desde músicas mais animadas até faixas mais românticas.

O novo álbum de Asis Soares já está disponível nas principais plataformas digitais, incluindo Spotify, Deezer e Apple Music.

Para quem gosta de descobrir novos sons e celebrar a musicalidade latina, o convite está feito: é só dar o play e mergulhar nesse novo trabalho.