Chico Chico apresenta a turnê "Let It Burn / Deixa Arder" no Festival Música Urbana, em Brasília

Chico Chico segue com a turnê nacional “Let It Burn / Deixa Arder”, que marca uma fase renovada em sua trajetória e leva ao palco o repertório completo de seu mais recente álbum. Depois de passar por diversas capitais brasileiras, o artista se apresenta em Brasília no dia 25 de abril de 2026, no Ginásio Nilson Nelson (Arena BRB), dentro da programação da 3ª edição do Festival Música Urbana, realizado em celebração ao aniversário da capital federal.

O espetáculo reúne as faixas lançadas pela gravadora Deck e evidencia a amplitude de influências que atravessam a obra de Chico, que transita entre o rock, referências brasileiras e elementos do folk. A turnê apresenta esse recorte sonoro em um formato direto, traduzindo a potência e o momento artístico atual do cantor.

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A nova fase é também resultado da parceria com a LAGOSTAe, responsável pelo booking do artista, que passa a integrar um casting que inclui nomes como Nando Reis e Jorge Vercillo. “Chico é um artista novo, potente e autêntico, tudo o que acreditamos. Queremos levá-lo ainda mais longe. É uma dessas vozes que merecem circular mais, ocupar palcos e conquistar novos públicos. A turnê Let It Burn / Deixa Arder traduz bem essa força”, afirma Diogo Damascena, presidente da LAGOSTAe.

A estética do show acompanha a diversidade musical do álbum, que percorre diferentes linguagens e constrói momentos marcados pelo rock, pela música eletrônica e por ritmos da cultura popular brasileira. O disco apresenta a fase mais visceral do artista e inclui faixas como “Tanto Pra Dizer”, “Tempo de Louças”, “Let It Burn”, além da milonga “Lugarzinho”, o groove brasileiro de “Hora H” e a experimental “Parabelo da Existência”.

Chico revisita ainda clássicos em novas leituras, como “Vila do Sossego”, de Zé Ramalho, “Girl From The North Country”, de Bob Dylan, e “Four and Twenty”, de Stephen Stills. “Estou muito feliz com o álbum. Sinto como um trabalho coletivo, meu, do produtor Pedro Fonseca e dos músicos que participam. É uma nova etapa, e estou empolgado para seguir com a turnê Let It Burn – Deixa Arder”, afirma o cantor.

No Festival Música Urbana, Chico Chico divide o palco com Capital Inicial e Nando Reis, em uma noite dedicada ao rock nacional e à música brasileira contemporânea.