Oscar 2026: João Brasio acompanha premiação e participa de eventos exclusivos

Neste domingo, 15 de março de 2026, acontece em Los Angeles a 98ª cerimônia de entrega do Academy Awards, premiação conhecida mundialmente como Oscar e considerada a mais importante da indústria cinematográfica. O evento reúne alguns dos principais nomes do cinema internacional e marca o encerramento da temporada de premiações de Hollywood.

Entre os brasileiros que estão em Los Angeles durante a semana do Oscar está João Brasio, empresário brasileiro e chairman do Golden Globes Tribute Awards Brazil. Ele está à frente da iniciativa que trará o evento ao Brasil, com edição prevista para acontecer ainda este ano no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, marcando a chegada da premiação ao país.

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Além da cerimônia televisionada, o Oscar movimenta a cidade durante toda a semana com uma intensa programação de eventos, encontros e festas que reúnem artistas, produtores, executivos e convidados ligados ao universo do entretenimento. Esses eventos paralelos fazem parte da tradição da premiação e costumam atrair convidados de diferentes partes do mundo que acompanham de perto os bastidores da maior noite do cinema.

Durante sua passagem por Los Angeles, João Brasio também acompanha alguns desses encontros e eventos realizados ao longo da semana do Oscar, período em que a cidade recebe convidados do mundo inteiro e se transforma no principal ponto de encontro da indústria do cinema.