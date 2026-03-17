Sem açúcar, sem culpa: o chocolate que segue no radar das famosas

Cortar o açúcar deixou de ser apenas uma escolha pontual e passou a fazer parte do estilo de vida de muitas mulheres conhecidas do grande público. Nomes como Gracyanne Barbosa, Jade Picon e Xuxa Meneghel estão entre as que adotaram uma rotina alimentar mais restrita ao açúcar, seja por saúde, estética ou bem-estar.

Esse movimento acompanha uma mudança mais ampla de comportamento. Mais do que eliminar alimentos, a ideia agora passa por encontrar equilíbrio e fazer escolhas mais conscientes no dia a dia, sem abrir mão completamente de prazeres tradicionais como o chocolate.

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Para Chantal Kopenhagen, influenciadora e especialista em chocolates funcionais, esse novo olhar sobre a alimentação tem relação direta com a forma como as pessoas passaram a encarar datas simbólicas como a Páscoa.

“Hoje existe um olhar muito mais consciente sobre o que se consome. As pessoas querem manter hábitos saudáveis, mas também querem viver momentos simbólicos como a Páscoa. Por isso, os chocolates sem açúcar acabam sendo uma alternativa para quem quer celebrar sem sair completamente da rotina alimentar”, afirma a empresária à frente da GoldKo.

A lista de adeptas desse estilo de vida inclui ainda Maíra Cardi, Yasmin Brunet e Lilia Cabral, que, cada uma à sua maneira, incorporaram hábitos mais equilibrados no cotidiano. Em comum, todas compartilham a decisão de reduzir ou eliminar o consumo de açúcar refinado.

Gracyanne é conhecida pela disciplina rigorosa, com uma dieta controlada nos mínimos detalhes. Já Lilia Cabral mantém há mais de uma década uma rotina sem açúcar e sem glúten. Jade Picon também já contou que evita o ingrediente na alimentação diária, enquanto Maíra Cardi defende uma dieta baseada em alimentos naturais, sem produtos processados. Xuxa, por sua vez, segue um estilo de vida com restrição ao açúcar, e Yasmin Brunet já declarou ter cortado doces e açúcar refinado do cardápio.

A proposta reflete um comportamento cada vez mais comum: consumir com mais consciência, sem necessariamente excluir o prazer. Mesmo entre quem evita o açúcar no dia a dia, o chocolate segue presente, agora em versões que dialogam melhor com esse novo estilo de vida.