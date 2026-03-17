MC Roger marca presença no aniversário de 32 anos de DJ Bárbara Labres ao lado de Eri Johnson e reforça parceria musical - (crédito: Reprodução/Instagram)

O cantor MC Roger, conhecido como “O Bruxo”, foi um dos nomes que prestigiaram o aniversário de 32 anos da DJ Bárbara Labres, celebrado em clima de festa e muita música. O encontro reuniu artistas, amigos e convidados do cenário musical em uma noite marcada por conexões e celebração.

Entre os presentes, o ator Eri Johnson também marcou presença, reforçando o prestígio do evento, que reuniu diferentes gerações e nomes importantes do entretenimento brasileiro.

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Parceiros de música, MC Roger e Bárbara Labres vêm construindo uma sintonia artística que se reflete tanto nos bastidores quanto nos palcos. A presença do cantor no evento reforça não apenas a amizade entre os dois, mas também a parceria profissional que tem ganhado força no cenário.

Com forte presença nas plataformas digitais, MC Roger acumula números expressivos de streaming e músicas que viralizam nas redes sociais, consolidando seu nome entre os destaques do funk atual.

Paralelamente, o artista também vem expandindo sua atuação para o audiovisual, mostrando versatilidade e visão de carreira.

Já DJ Bárbara Labres segue como um dos principais nomes femininos da cena eletrônica e do funk, com uma trajetória marcada por hits, grandes eventos e colaborações de sucesso.

A celebração dos 32 anos da DJ foi mais do que uma festa: foi um encontro de talentos que movimentam a música brasileira — e MC Roger, mais uma vez, mostrou que está presente onde a cena acontece.

O cantor MC Roger, conhecido como “O Bruxo”, foi um dos nomes que prestigiaram o aniversário de 32 anos da DJ Bárbara Labres, celebrado em clima de festa e muita música. O encontro reuniu artistas, amigos e convidados do cenário musical em uma noite marcada por conexões e celebração.

Entre os presentes, o ator Eri Johnson também marcou presença, reforçando o prestígio do evento, que reuniu diferentes gerações e nomes importantes do entretenimento brasileiro.

Parceiros de música, MC Roger e Bárbara Labres vêm construindo uma sintonia artística que se reflete tanto nos bastidores quanto nos palcos. A presença do cantor no evento reforça não apenas a amizade entre os dois, mas também a parceria profissional que tem ganhado força no cenário.

Com forte presença nas plataformas digitais, MC Roger acumula números expressivos de streaming e músicas que viralizam nas redes sociais, consolidando seu nome entre os destaques do funk atual.

Paralelamente, o artista também vem expandindo sua atuação para o audiovisual, mostrando versatilidade e visão de carreira.

Já DJ Bárbara Labres segue como um dos principais nomes femininos da cena eletrônica e do funk, com uma trajetória marcada por hits, grandes eventos e colaborações de sucesso.

A celebração dos 32 anos da DJ foi mais do que uma festa: foi um encontro de talentos que movimentam a música brasileira — e MC Roger, mais uma vez, mostrou que está presente onde a cena acontece.